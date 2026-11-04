El banderazo de Peñarol desde adentro: "Pensar que es por plata es desconocer lo que siente el hincha genuino"

Unos 200 hinchas de Peñarol fueron los que se congregaron en las puertas del Palacio Gastón Guelfi para hacer un banderazo y protestar tanto contra los dirigentes como el plantel de jugadores.

Porque por un lado la campaña electoral empezó definitivamente a influir en lo deportivo, y por otro el equipo hace cinco partidos que no gana y no da señales que poder levantar cabeza, cuando la temporada entra en su recta final.

Mientras tanto, el Consejo Directivo tuvo su reunión ordinaria puertas adentro del Palacio y los jugadores viajaban hacia Maldonado para la “mini pretemporada” de cuatro días en Solanas.

“Estoy podrido de años de mentiras al socio, estamos acá por un cambio para el club”, expresó un hincha, Germán, mientras sus pares cantaban contra los dirigentes y principalmente el oficialismo liderado por Ignacio Ruglio.

Pero también apuntó a los jugadores: “Los tienen que llevar a un campo y que vean los que es levantarse temprano para llevarle el pan a los hijos. Estos tipos no saben lo que es el esfuerzo ni la presión. La palabra presión está muy subestimada. Los jugadores tienen que saber dónde están jugando”.

"Estoy podrido de años de mentiras al socios"



"Nacho Ruglio no puede salir a decir todas las cosas que dijo el otro día en Polideportivo"



" ¿Solanas? los tienen que llevar a un campo y hacerlos madrugar a las 5,6 de la mañana para ir a laburar"



Algunas de las frases que dejó… pic.twitter.com/fFlscz3GjB — OVACIÓN (@ovacionuy) November 3, 2026

Por otro lado, Nicolás fue más enfático en las críticas hacia Ruglio: “Para mí está aislado con su núcleo, pero lejos del Ruglio que llegó a la presidencia representando a la tribuna. El otro día dijo que el hincha apaga la tele, se come una hamburguesa y se olvida. No se entera que vivimos Peñarol 24/7. Pensar que esto es por plata es desconocer lo que pasa por la sangre del hincha genuino de Peñarol”.

"Pensar que esto es por plata es no conocer por la sangre del hincha genuino de Peñarol"



Manifestante de Peñarol expresó su postura en contra de Ruglio y explica el valor del banderazo



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Los hinchas desplegaron dos grandes banderas. Una decía “Ruglio y Damiani nunca más”. La otra: “Ni por política ni por $$$. Venimos por dignidad”, en una clara respuesta al comunicado del presidente.

Sonó todo el repertorio de canciones contra los dirigentes: “El Manya va a salir campeón el día que se vayan todos”, “No los quiere nadie”. Y una innovadora: “Dejá la presidencia y andá para Solanas”.

Hubo fuegos artificiales, por momentos los hinchas cortaron el tránsito por la calle Magallanes y duró unos 90 minutos en total. Los dirigentes se retiraron más tarde, cuando solo quedaba un puñado de hinchas.