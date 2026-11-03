Coalición busca cancelar homenaje a Fidel Castro en el Parlamento: “No se puede reconocer a un dictador”

Legisladores de la oposición arremetieron esta semana contra el oficialismo, por la realización de un evento en homenaje a Fidel Castro, quien gobernó Cuba desde 1959 hasta 2008, cuando le cedió el puesto a su hermano Raúl.

La actividad, denominada “100 años de Fidel en solidaridad con Cuba” —el pasado 13 de agosto se cumplió el centenario de su nacimiento—, se realizará este jueves de tarde en el Anexo del Palacio Legislativo.

Contará con una mesa de oradores conformada por la embajadora cubana en Uruguay, Lissett Pérez, y dirigentes del Frente Amplio (FA) como la senadora Bettiana Díaz y los diputados Carlos Reutor, Magela Rinaldi, Cecilia Badín y Víctor Aldaya.

Además, se proyectará el documental “El Sueño de Fidel”, realizado por Agustín Mazzini, quien también es diputado por el FA.

Las bancadas de la Cámara de Representantes de los partidos de coalición (Nacional, Colorado e Independiente) acordaron, para la sesión de este martes, proponer que se trate el tema como un asunto político, con el objetivo de habilitar un debate al respecto, y que luego la Cámara de Representantes se exprese conjuntamente en contra, según explicó a El País el legislador colorado Felipe Schipani.

“En la casa de la democracia no se puede homenajear a un dictador”, sostuvo. Si bien reconoció que no existe un reglamento específico para la asignación de las salas del Palacio para distintas actividades, en este caso “corresponde que no se haga”.

De todas maneras, la coalición cuenta con 47 votos y necesita llegar a 50 para habilitar que se trate la cuestión como asunto político, por lo que dependen de Cabildo Abierto e Identidad Soberana, asumiendo que ninguno del FA votaría a favor.

“Todo tiene un límite. No se puede permitir que se homenajee a un dictador en la casa de la democracia uruguaya. Fidel Castro asesinó, persiguió, encarceló y torturó. Los cubanos llevan 67 años padeciendo una dictadura. Que le rindan homenaje en sus comités de base. En el Palacio Legislativo, no”, escribió Schipani en la red social X, en respuesta a una publicación del blanco Juan Martín Rodríguez que también criticó el evento: “¡Qué podemos esperar de aquellos que invitan y se regodean con terroristas de Medio Oriente y Latinoamérica!”.

Desde el FA, el diputado Sebastián Valdomir le contestó a Rodríguez. “Qué raro es lo de este diputado. Es secretario general de un organismo regional (Parlatino) que hace tiempo es presidido por un diputado cubano. ¿Cuántas veces le habrá dicho que no secunda las acciones de Presidencia por ser representante de una “dictadura”? Acá denuncia, en Panamá es dócil”, aseguró.

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, se refirió a la polémica del uso de las salas del Parlamento cuando se dio el debate en torno a la participación de una activista palestina en un evento.

“El Parlamento es la casa de la democracia uruguaya. En él están representadas todas las expresiones que la ciudadanía elige, y sus puertas están abiertas a las más diversas formas de ver y entender el mundo, siempre dentro del respeto a nuestros principios republicanos”, sostuvo en redes sociales.

“Las salas del Palacio Legislativo se solicitan habitualmente para una gran variedad de actividades. Hasta el momento, ni las Cámaras ni la Comisión Administrativa han aprobado un reglamento que regule su uso. Ante esa ausencia, el criterio vigente es que cada legisladora y cada legislador puede solicitarlas y asume la responsabilidad por los eventos que se realizan con su firma”, añadió.

En la coalición también esperan que en el debate de hoy se mezcle la iniciativa de Rodrigo Goñi, presidente de la cámara, de iluminar el Palacio con los colores papales con motivo de la visita de León XIV el fin de semana próximo. El nacionalista ha impulsado varias actividades por este motivo dentro del Parlamento y ahora incluso dirigentes de la propia oposición han dicho que está jugando “al filo del reglamento”, como lo calificó el diputado Gerardo Sotelo.