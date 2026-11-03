Muerte de buzos está caratulada como "siniestro marítimo": Fiscalía investiga posibles responsabilidades

La investigación por la muerte de tres militares en el marco de la práctica de un curso de buzo táctico realizado por el Batallón de Infantería N°9 en aguas del río Uruguay está caratulada, por el momento, como "siniestro marítimo", según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de Fiscalía.

Por el momento la Fiscalía de 1er Turno de Fray Bentos busca determinar si existió alguna responsabilidad o ilícito durante el incidente. En caso de que se determinara algún tipo de culpa la caratula de la investigación podría cambiar, por ejemplo, a homicidio culposo.

Luego de que analice toda la evidencia se podrá determinar si corresponde imputar delitos.

58° Curso de Buzos Tácticos. La imágen corresponde a una práctica realizada en el año 2021. Foto: captura de video Ejército Nacional.

Militar que sobrevivió a tragedia en Fray Bentos salió de CTI

El Ejército Nacional informó este lunes sobre el estado de salud del teniente segundo Braian Ruiz, militar que sobrevivió a la tragedia ocurrida durante un ejercicio de entrenamiento en el río Uruguay , frente a Fray Bentos, en la que fallecieron otros tres efectivos .

En la red social X, comunicaron que Ruiz "ya está internado en sala" del Hospital Militar -no más en CTI- y que "continúa evolucionando favorablemente dentro de los plazos esperados para el cuadro clínico que presenta".

Desde el Ejército añadieron que los equipos médicos todavía monitorean de cerca la situación del sobreviviente, realizándole estudios "de diversa índole".

Se informa respecto a la salud del Tte. 2° Braian Ruiz, que el mismo ya está internado en Sala y continúa evolucionando favorablemente dentro de los plazos esperados para el cuadro clínico que presenta; mientras tanto se le realizan estudios de diversa índole. (+) — Ejército del Uruguay (@EjercitoUy) November 2, 2026

Por otro lado, añadieron que la investigación de urgencia ordenada por el comandante en jefe Mario Stevenazzi anunciada en conferencia de prensa el viernes, fue tramitada en tiempo y forma. "La misma se encuentra en estudio del mando", actualizaron.

Dicha investigación busca "identificar si las medidas de seguridad eran adecuadas y qué es exactamente lo que pasó" en el accidente, según informó el comandante en su momento.

Duelo nacional de 48 horas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, firmó este lunes un decreto que establece duelo nacional por el fallecimiento de los tres militares que acompañaban a Ruiz. El duelo será de 48 horas a partir del martes 3 hasta el miércoles 4 de noviembre inclusive, según informó en primera instancia Telemundo (Teledoce) y confirmó El País con fuentes de Presidencia.

El intendente de Río Negro, Guillermo Levratto, también decidió decretar un duelo departamental por el fallecimiento de los tres efectivos. Al igual que a nivel nacional, será desde el martes 3 hasta el miércoles 4.

El duelo nacional quedó establecido por el decreto de ley 14.458 , que en su artículo 2 detalla: "El Poder Ejecutivo, dando cuenta al Poder Legislativo, podrá disponer que se rindan honores fúnebres en caso de fallecimiento de gobernantes, ex gobernantes no incluidos en el artículo anterior, Jefes de Misión Diplomática acreditados ante el gobierno de la República y ciudadanos que, por lo excepcional de sus méritos, considere acreedores a dichas honras".

Una de las medidas indicadas por el duelo es que el pabellón nacional debe permanecer a media asta durante toda la jornada en todos los edificios públicos, embajadas en el exterior, cuarteles, fortalezas, bases aérea y buques de guerra, según indica el artículo 2 de la normativa.