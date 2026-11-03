Zonas de exclusión por la visita del papa León XIV: las áreas cerradas y calles cortadas esta semana

La Intendencia de Montevideo (IMM) organizó una serie de cortes y desvíos de calles para esta semana producto de la visita del papa León XIV, que llegará al país el viernes y se irá el domingo.

Habrá calles en las que no se podrá estacionar pero también zonas a las que no se podrá ingresar, por ejemplo un área de Ciudad Vieja y el Centro que estará cerrada al tránsito vehicular el viernes de tarde. Por este motivo también habrá afectaciones en el transporte público.

En primer lugar, la IMM explicó que por el armado del escenario en plaza Independencia para el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático (que será el viernes) ya desde el lunes y hasta el martes 10 está previsto el corte de las intersecciones de plaza Independencia y Juncal, y de Ciudadela y San José. Esto implicará que las líneas de transporte que circulan por Buenos Aires y por plaza Independencia desviarán por la calle Liniers hacia San José.

Los cortes previstos desde el viernes en la rambla, Centro y Ciudad Vieja

Más allá de este corte que ya comenzó, el viernes habrá una serie de desvíos y afectaciones. El papa llegará al Aeropuerto Internacional de Carrasco sobre las 16:30 horas y desde allí partirá a las 17:00 hacia la plaza Independencia. El recorrido será: Avenida de las Américas - Rafael Barradas - rambla senda sur - Paraguay - 18 de Julio - Sarandí hasta Plaza Matriz.

La IMM detalló entonces que desde las 15:00 y hasta las 19:00 aproximadamente la rambla estará cerrada al este desde Julio Herrera y Obes hasta Barradas, mientras que hacia el Centro se cortará desde Carlos María Morales hasta Paraguay. Se recomienda, para ir hacia el este, tomar por Rivera o Avenida Italia.

Pero, ademas, no se podrá estacionar desde las 8:00 del viernes en todo el trayecto de la rambla, tampoco en Paraguay desde la rambla hasta 18 de Julio. La comuna aclaró que inspectores de tránsito moverán los vehículos que permanezcan allí hacia lugares cercanos.

Papa León XIV. Foto: AFP

El mapa detallado de las esquinas con prohibición de estacionamiento y exclusión vehicular

Luego del evento en plaza Independencia, León XIV dará una misa en la Catedral de Montevideo, frente a la plaza Matriz, lo que generará un importante cruce. La zona del Centro y la Ciudad Vieja quedarán cerradas a la circulación de 15:00 a 00:00 horas de la siguiente forma:



18 de Julio de Ejido a Cuareim

Plaza Cagancha y Rondeau

Rondeau y Colonia

Soriano y Gutiérrez Ruiz

Canelones y Gutiérrez Ruiz

Carlos Gardel y Zelmar Michelini

Paraguay y Rambla República Argentina

Río Negro y Colonia

Av. Libertador y Río Negro

Julio Herrera y Obes y Colonia

Wilson Ferreira Aldunate y Soriano

Convención y Colonia

José Germán Araújo y Soriano

Florida y Colonia

Florida y Mercedes

Ciudadela de Soriano a Maldonado

Maldonado y Río Negro

Durazno y Río Negro

Juan Carlos Gómez y 25 de Mayo

Treinta y Tres y 25 de Mayo

Rincón y Zabala

Buenos Aires y Zabala

Misiones y Reconquista

Misiones y Rambla Gran Bretaña

Ituzaingó y Reconquista

Ituzaingó y Brecha

Brecha y Reconquista

Juan Carlos Gómez y Reconquista

Bartolomé Mitre y Reconquista

Buenos Aires y Treinta y Tres

Rincón y Misiones

Dentro de esas esquinas se formará una suerte de área de exclusión cerrada a los vehículos. Por tanto las líneas de transporte circularán por las paralelas al norte de 18 de Julio.

La IMM recomendó evitar, por tanto, la zona de la rambla, Centro y Ciudad Vieja el viernes de tarde.

Después de las 19:00 horas, cuando el papa reciba las llaves de la ciudad por parte del intendente de Montevideo, Mario Bergara, en el Cabildo de Montevideo, León XIV se retirará a descansar en la Nunciatura Apostólica de Uruguay, que queda en Bulevar Artigas entre Charrúa y Chaná. Por este motivo, esta área también estará cortada (en la senda que va hacia el norte), y habrá un desvío por la avenida Luis Ponce.

Ese viernes se prevén dos cortes más, uno de de 17:00 a 19:00:



Rambla República Argentina y Carlos María Morales.

Santiago de Chile y La Cumparsita

Santiago de Chile y Rambla República Argentina

Rambla República Argentina y Ejido

La Cumparsita y Domingo Petrarca

Y otro de 17:00 a 22:00:



Rambla República del Perú y Luis A. de Herrera

Rambla República del Perú y Av.Brasil/ Bv. España

Bv. Artigas y Luis P. Ponce

Av. Sarmiento y Julio Herrera y Reissig.

Carro en el que está previsto que se mueva el papa León XIV en algunas de sus recorridas por Uruguay. Foto: Ignacio Sánchez/El País

El operativo del sábado: cortes en Casavalle, la UCU y el Estadio Centenario

En tanto el sábado por la tarde, luego de visitar Paysandú, el papa volverá a Montevideo y visitará Casavalle sobre las 16:00. Por este motivo en esa zona ya está cortada la circulación desde el martes 27 de octubre y hasta el martes 10 de noviembre en la calle Dr. Martirené entre Leandro Gómez y Aparicio Saravia, con desvíos de las líneas 149 y 158 así de las líneas 328 y 396.

Después de Casavalle, el papa irá a la sede de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), y por este motivo se cortará la circulación en 8 de Octubre entre Bulevar Artigas y Centenario a las 17:00 horas.

Finalmente el papa dará una misa en el Estadio Centenario sobre las 19:00. Se desplazará desde la sede de la UCU por Manuel Albo y Avenida Italia.

El Parque Batlle tendrá una gran zona de exclusión durante casi todo el sábado. Desde las 8:00 hasta las 23:00 personal del Ministerio del Interior controlará que ningún ingrese al parque desde Ricaldoni hasta Cataluña.