Las urnas ya abrieron este martes en la costa este de Estados Unidos para unas elecciones de medio término que podrían trastocar la presidencia de Donald Trump, con los demócratas tratando de hacerse con el control del Congreso y limitar de forma significativa sus poderes ejecutivos.

Varias encuestas pronostican que los demócratas tomarán el control de la Cámara de Representantes y tienen posibilidades de arrebatar el Senado a los republicanos, impulsados por el resentimiento de los votantes hacia un presidente que según encuestas parece impopular, el fuerte aumento de los costos de la energía y el prolongado conflicto con Irán.

El impacto en juego: el control del Congreso y la administración Trump

Están llamados a votar más de 250 millones de electores. Los centros electorales de los 50 estados y el Distrito de Columbia irán abriendo escalonadamente, en un país con seis husos horarios diferentes, hasta el cierre por la tarde de los centros en el estado de Hawái a las 19:00 hora local (madrugada del miércoles en Uruguay). Un último colegio en Adak, en las islas Aleutianas de Alaska, cerrará a las 20:00 (2:00 en Uruguay).

Los votantes llenan sus papeletas de votación en la elección intermedia el último día de la votación anticipada en el Departamento de Elecciones de la Ciudad de Detroit en Detroit, Michigan, EE. UU., 2 de noviembre de 2026. Foto: EFE

Entre los grandes estados del país, los últimos colegios en abrir serán los de California (con más de 23 millones de votantes registrados).

Más de 57 millones de personas ya han votado por adelantado, entre el sufragio presencial anticipado o por correo, según el recuento del laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.

El número de personas con derecho a voto en Estados Unidos aumentó en 8,4 millones, hasta alcanzar cerca de 250 millones, un 3 % más que en las legislativas de 2022, según datos del instituto Pew Research.

Del total de estadounidenses con derecho a voto, 39 millones de hispanos están llamados a las urnas, el segundo grupo más numeroso por delante de los votantes afroamericanos.

Una persona pasa los carteles de campaña que se exhiben en el Founders Plaza, Dallas, Texas, el 2 de noviembre de 2026. Foto: RICARDO ARDUENGO/AFP

Claves demográficas y renovación de gobernaciones en todo el país

Estas elecciones renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado —33 de 100 asientos—, así como dos puestos en la Cámara Alta por Florida y Ohio, después de que el año pasado Marco Rubio y JD Vance asumieran los cargos de secretario de Estado y vicepresidente, respectivamente, y dejaran paso a dos legisladores designados.

En 36 estados, los estadounidenses elegirán gobernador además de alcaldes en ciudades como Washington DC, Los Ángeles, Oakland, Louisville y Raleigh, dentro de una jornada que incluye votaciones locales y estatales.

Está previsto que los grandes medios de comunicación del país empiecen a dar proyecciones de resultados parciales, no oficiales, desde el inicio del cierre de los primeros colegios electorales, a la noche de Uruguay.

Con información de EFE y AFP