Trump cerró campaña por los republicanos con actos en los estados de Iowa y Kansas para movilizar votos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró ayer domingo su maratónica campaña de mítines para las elecciones del martes con dos actos en Iowa y Kansas, estados que están en disputa pese a ser tradicionalmente republicanos y en los que busca movilizar a sus votantes a última hora.

Tras anunciar inicialmente que cancelaba estos mitines, el mandatario reculó y decidió viajar, subrayando la importancia de su visita a estos territorios, en los que en 2024 ganó por diferencias de dos dígitos en puntos porcentuales pero donde el apoyo republicano ha caído en sus casi dos años de mandato.

Trump viajó a Dubuque, Iowa, para ofrecer el primero de los mitines, centrado en dar empuje a cuatro candidatos republicanos que encaran carreras muy ajustadas en un momento de creciente malestar en Estados Unidos para con el alto costo de la vida, alimentado en parte por la guerra contra Irán y el encarecimiento de los combustibles.

La situación en Iowa parece un claro reflejo de ese panorama, ya que las encuestas solo muestran una ventaja clara para el partido de Trump en uno de los cuatro distritos que hay en disputa en este estado para la Cámara de Representantes. La carrera en las otras tres demarcaciones para la Cámara Baja está apretada, al igual que la de la gobernatura, donde el candidato republicano, Zach Lahn, va ligeramente por detrás en los sondeos con respecto a su rival demócrata, Rob Sand.

Tampoco está clara una victoria para Ashley Hinson, que aspira a imponerse al demócrata Josh Turek en la carrera por el asiento en el Senado que está en liza en este estado. Trump, experto en movilizar desde el escenario a su electorado, tenía previsto poner especialmente el foco en Hinson, que como congresista representaba al distrito donde está precisamente la localidad de Dubuque. De ahí, el presidente viajó a Salina, Kansas, otro municipio situado en el corazón agrícola de Estados Unidos. En este estado está en juego el asiento para la Cámara Alta que se disputan el senador republicano Roger Marshall y el aspirante demócrata, el pastor metodista Adam Hamilton.

Si Marshall no logra renovar su escaño, esto supondría para Trump y los republicanos una derrota doblemente dolorosa, ya que Kansas no elige un senador demócrata desde hace 94 años.

EFE