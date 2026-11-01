Danubio vs. Nacional en vivo por el Torneo Clausura: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

El Torneo Clausura vive una jornada de definiciones en una de sus últimas fechas y desde la hora 16:30 en el Estadio María Mincheff de Lazaroff, más conocido como Jardines del Hipódromo, Danubio enfrenta a Nacional en un partido clave para ambos.
El equipo de Daniel Carreño busca tres puntos más que importantes para seguir peleando por el título de este certamen y además para acumular unidades en la Tabla Anual de cara a la clasificación a las copas internacionales de 2027.
El local por su parte, con Leonel Rocco al mando, necesita sumar imperiosamente para luchar por la permanencia ya que está más que complicado en la zona del descenso. Si empata o gana, la Franja seguirá con chances de salvarse pero si hoy pierde, descenderá.
La complicada situación de Danubio en el descenso
Danubio necesita sumar esta tarde frente a Nacional porque si pierde, hoy mismo quedará decretado su descenso a la Segunda División Profesional. El equipo de Leonel Rocco precisa empatar o ganar para mantener viva la esperanza de permanecer en la categoría de privilegio del fútbol uruguayo.
El plantel de Nacional ya está en Jardines del Hipódromo
El plantel de Nacional llegó al Estadio María Mincheff de Lazaroff para enfrentar desde la hora 16:30 a Danubio por la fecha 13 del Torneo Clausura.
NACIONAL EN JARDINES 👊🏼 pic.twitter.com/VLXyFdrfNv— Nacional (@Nacional) November 1, 2026
La previa
Árbitro: Hernán Heras
Asistentes: Horacio Ferreiro y Amador De Prado
Cuarto árbitro: Kevin Fontes
VAR: Andres Cunha y Agustín Berisso
Estadio: Jardines del Hipódromo.
Hora: 16:30
TV: DSports, DGO, Flow y Flow streaming, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.
Probables formaciones
Danubio
Mauro Goicoechea; Mateo Rinaldi, Mauro Brasil, Gonzalo Rodríguez, Leandro Sosa; Enrique Femia, Bautista Pereira, Juan Millán, Mateo Peralta; Bautista Tomatis, Enzo Cabrera.
D.T. Leonel Rocco.
Nacional
Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo; Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Santiago Silva, Luciano González/Rubén Botta, Camilo Cándido/Tomás Viera; Tiziano Correa, Maxi Gómez.
D.T. Daniel Carreño.
Los convocados de Danubio para enfrentar a Nacional
Leonel Rocco también definió el plantel de Danubio para recibir a Nacional en un partido en el que la Franja necesita sumar para seguir peleando por mantenerse en Primera División porque si pierde, descenderá.
☑️ Los nuestros para esta tarde. #LaUniversidad🎓 pic.twitter.com/hHampQrksa— Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) November 1, 2026
Los convocados de Nacional para visitar a Danubio
Daniel Carreño definió el plantel de Nacional para ir a Jardines del Hipódromo para enfrentar a Danubio por la fecha 13 del Torneo Clausura.
📋 Los convocados para enfrentar a Danubio por la fecha 13 del Torneo Clausura pic.twitter.com/oZ95qkeWVe— Nacional (@Nacional) November 1, 2026
¿Dónde ver en vivo el partido entre Danubio y Nacional?
El encuentro que desde la hora 16:30 jugarán Danubio y Nacional en Jardines del Hipódromo con el arbitraje de Hernán Heras se puede ver en vivo a través de DSports, DGO, Flow y Flow streaming, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.
¡Bienvenidos a la cobertura en vivo del partido entre Danubio y Nacional!
El equipo de Ovación y El País te dan la bienvenida a la cobertura en vivo y minuto a minuto del partido que desde las 16:30 horas jugarán Danubio y Nacional en el Estadio María Mincheff de Lazaroff, más conocido como Jardines del Hipódromo.