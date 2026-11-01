Danubio vs. Nacional en vivo por el Torneo Clausura: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

El Torneo Clausura vive una jornada de definiciones en una de sus últimas fechas y desde la hora 16:30 en el Estadio María Mincheff de Lazaroff, más conocido como Jardines del Hipódromo, Danubio enfrenta a Nacional en un partido clave para ambos.

El equipo de Daniel Carreño busca tres puntos más que importantes para seguir peleando por el título de este certamen y además para acumular unidades en la Tabla Anual de cara a la clasificación a las copas internacionales de 2027.

El local por su parte, con Leonel Rocco al mando, necesita sumar imperiosamente para luchar por la permanencia ya que está más que complicado en la zona del descenso. Si empata o gana, la Franja seguirá con chances de salvarse pero si hoy pierde, descenderá.