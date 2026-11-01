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Danubio vs. Nacional en vivo por el Torneo Clausura: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

Los de Daniel Carreño visitan Jardines del Hipódromo y quieren ganar para seguir peleando por el tìtulo, mientras que su rival lucha por la permanencia.

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Enrique Arrillaga
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La complicada situación de Danubio en el descenso
El plantel de Nacional ya está en Jardines del Hipódromo
La previa
Los convocados de Danubio para enfrentar a Nacional
Los convocados de Nacional para visitar a Danubio
¿Dónde ver en vivo el partido entre Danubio y Nacional?
¡Bienvenidos a la cobertura en vivo del partido entre Danubio y Nacional!
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Jardines del Hipódromo.
Jardines del Hipódromo.
Foto: Nacional.

El Torneo Clausura vive una jornada de definiciones en una de sus últimas fechas y desde la hora 16:30 en el Estadio María Mincheff de Lazaroff, más conocido como Jardines del Hipódromo, Danubio enfrenta a Nacional en un partido clave para ambos.

El equipo de Daniel Carreño busca tres puntos más que importantes para seguir peleando por el título de este certamen y además para acumular unidades en la Tabla Anual de cara a la clasificación a las copas internacionales de 2027.

El local por su parte, con Leonel Rocco al mando, necesita sumar imperiosamente para luchar por la permanencia ya que está más que complicado en la zona del descenso. Si empata o gana, la Franja seguirá con chances de salvarse pero si hoy pierde, descenderá.

La complicada situación de Danubio en el descenso

Danubio necesita sumar esta tarde frente a Nacional porque si pierde, hoy mismo quedará decretado su descenso a la Segunda División Profesional. El equipo de Leonel Rocco precisa empatar o ganar para mantener viva la esperanza de permanecer en la categoría de privilegio del fútbol uruguayo.

Leonel Rocco, DT de Danubio.
Leonel Rocco, DT de Danubio.
Foto: Leonardo Mainé.

La previa

Árbitro: Hernán Heras
Asistentes: Horacio Ferreiro y Amador De Prado
Cuarto árbitro: Kevin Fontes
VAR: Andres Cunha y Agustín Berisso
Estadio: Jardines del Hipódromo.
Hora: 16:30
TV: DSports, DGO, Flow y Flow streaming, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.

Probables formaciones

Danubio
Mauro Goicoechea; Mateo Rinaldi, Mauro Brasil, Gonzalo Rodríguez, Leandro Sosa; Enrique Femia, Bautista Pereira, Juan Millán, Mateo Peralta; Bautista Tomatis, Enzo Cabrera.
D.T. Leonel Rocco.

Nacional
Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo; Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Santiago Silva, Luciano González/Rubén Botta, Camilo Cándido/Tomás Viera; Tiziano Correa, Maxi Gómez.
D.T. Daniel Carreño.

¿Dónde ver en vivo el partido entre Danubio y Nacional?

El encuentro que desde la hora 16:30 jugarán Danubio y Nacional en Jardines del Hipódromo con el arbitraje de Hernán Heras se puede ver en vivo a través de DSports, DGO, Flow y Flow streaming, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.

¡Bienvenidos a la cobertura en vivo del partido entre Danubio y Nacional!

El equipo de Ovación y El País te dan la bienvenida a la cobertura en vivo y minuto a minuto del partido que desde las 16:30 horas jugarán Danubio y Nacional en el Estadio María Mincheff de Lazaroff, más conocido como Jardines del Hipódromo.

Así luce el Jardines del Hipódromo.
Así luce el Jardines del Hipódromo.
Foto: Leonardo Mainé.

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