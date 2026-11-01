Habilitarán nuevas entradas gratuitas para los encuentros con el papa León XIV en Montevideo y Florida

La organización del Viaje Apostólico del papa León XIV a Uruguay anunció que el martes 3 de noviembre, a partir de las 8:00 de la mañana, se habilitará "una nueva tanda de entradas gratuitas para participar de los encuentros con el Santo Padre" en el Estadio Centenario y en Florida.

"Esta nueva instancia permitirá que más personas puedan sumarse a dos de los acontecimientos centrales de la visita: el encuentro de música, testimonios y oración del sábado 7 de noviembre en el Estadio Centenario, y la Santa Misa del domingo 8 de noviembre en Florida", indicaron desde la organización en un comunicado.

Por otra parte, recordaron que "todavía hay entradas disponibles para la Santa Misa que el papa celebrará en Paysandú, el sábado 7 de noviembre en la mañana".

"Se invita especialmente a los fieles y a las familias de todo el país a aprovechar esta oportunidad de participar. Todas las entradas son gratuitas y pueden gestionarse a través del sitio oficial", concluyó el texto.

Carro en el que está previsto que se mueva el papa León XIV en algunas de sus recorridas por Uruguay. Foto: Ignacio Sánchez/El País

Cortes de tránsito

La Intendencia de Montevideo ( IMM ) informó de una serie de cortes y desvíos de tránsito por la visita del papa León XIV a Uruguay , que será entre el viernes 6 y el domingo 8, es decir, el próximo fin de semana.

Algunos cortes o desvíos durarán pocas horas, pero otros varios días. De hecho, algunos ya comenzarán este lunes 2 de noviembre. En concreto, las zonas afectadas serán la rambla y los barrios Centro, Ciudad Vieja, La Blanqueada, Parque Batlle, Pocitos y Casavalle.

Operativo en Plaza Independencia y primeras restricciones desde el lunes

Uno de los cortes más prontos es por el armado del escenario en Plaza Independencia para el encuentro del viernes 6 entre el papa y las autoridades. La IMM indicó que desde el lunes 2 y hasta el martes 10 está previsto el corte de las intersecciones de Plaza Independencia y Juncal, y de Ciudadela y San José. Por eso las líneas ómnibus que circulan por Buenos Aires y por Plaza Independencia desviarán por la calle Liniers hacia San José.

Por otro lado, está previsto que el papa llegue al Aeropuerto Internacional de Carrasco sobre las 16:30 del viernes. Desde allí partirá a las 17:00 hacia Ciudad Vieja. El recorrido será: Avenida de las Américas - Rafael Barradas - rambla senda sur - Paraguay - 18 de Julio hasta Plaza Independencia.

Balconera de el papa León XIV en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

Desde las 15:00 hasta las 19:00, aproximadamente, la rambla estará cerrada en el sentido hacia el este desde Julio Herrera y Obes hasta Barradas, mientras que hacia el Centro se cortará desde Carlos María Morales hasta Paraguay. Por este motivo se recomienda tomar Rivera o Avenida Italia para ir hacia el este.

Además, no se podrá estacionar desde las 8:00 del viernes en todo el trayecto de la rambla, y tampoco en la calle Paraguay desde la rambla hasta 18 de Julio. La IMM informó que inspectores de tránsito moverán a todos los vehículos que permanezcan ahí, y serán trasladados a lugares cercanos.

Ciudad Vieja cerrada al tránsito vehicular

Habrá un momento en el que buena parte de Ciudad Vieja estará cerrada al tránsito vehicular. Será cuando el papa, luego de la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, dé una misa en la Catedral de Montevideo, frente a la Plaza Matriz.

La IMM explicó que por esta razón la Ciudad Vieja quedará cerrada a la circulación vehicular en el área desde 25 de Mayo hasta la rambla sur, a partir de Treinta y Tres hacia el este, incluso hasta Paraguay. Las líneas de transporte circularán por las paralelas al norte de 18 de Julio.

Además se recomienda a la ciudadanía evitar la zona de la rambla, Centro y Ciudad Vieja en el horario de la tarde.

Por otro lado, luego de las 19 horas quedará cortada la circulación en Bulevar Artigas por dos cuadras, entre Charrúa y Chaná (hacia el norte), en la Nunciatura Apostólica de Uruguay, sitio donde se alojará el papa. El desvío del tránsito será por Luis Ponce.

El papa León XIV fue dado de alta Foto: EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI

Cortes en Casavalle, Universidad Católica y Estadio Centenario para el sábado

Mientras tanto, el sábado por la tarde, tras una visita a Paysandú, el papa irá a Casavalle. En esa zona la IMM ya cortó la circulación desde el martes 27 de octubre y hasta el martes 10 de noviembre en la calle Dr. Martirené entre Leandro Gómez y Aparicio Saravia. Las líneas de transporte público 149 y 158 en sentido hacia el centro desvían por San Martín, Orsini Bertani, Enrique Claveaux, Víctor Escardó y Anaya, Justo Montes Pareja, Benigno Varela Fuentes, Orsini Bertani, Av. San Martín. En tanto las líneas 328 y 396, también hacia el centro, desvían por Martirené, Leandro Gómez y San Martín.

Luego de esta visita a Casavalle, León XIV irá a la sede de la Universidad Católica del Uruguay, motivo por el que se cortará la circulación en 8 de Octubre entre Bulevar Artigas y Centenario a las 17:00. El último acto público del papa en Montevideo será a las 19:00 en el Estadio Centenario. Así las cosas, en esa zona, desde las 8:00 hasta las 23:00, habrá una zona de exclusión desde Ricaldoni hasta Cataluña a cargo del Ministerio del Interior.

Al otro día el papa irá a Florida y posteriormente retornará al Aeropuerto Internacional de Carrasco para salir rumbo a Buenos Aires, su siguiente destino.