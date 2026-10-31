El cardenal Sturla le entregará al papa León XIV la carta de un hombre que dice haber sido abusado

El cardenal Daniel Sturla le entregará al papa León XIV, durante su visita entre el 6 y el 8 de noviembre, una carta de una persona que dice haber sido víctima de un abuso sexual de un sacerdote hace varios años. El propio Sturla, que es la máxima jerarquía de la Iglesia Católica uruguaya, dijo a El País que él se ha reunido en varias oportunidades con esta persona y que se comprometió ante ella a hacerle llegar la misiva al pontífice. El abuso habría sido hace varios años y el perpetrador un sacerdote extranjero que estaba de paso por Uruguay.

De todas maneras, el papa no tendrá reuniones en Uruguay con presuntas víctimas porque la Iglesia no recibió pedidos en ese sentido ni individuales ni de organizaciones.

El Vaticano informó la semana pasada que el papa se reunirá con denunciantes de abusos durante su gira sudamericana que también lo llevará a Argentina y Perú pero no específicó en qué país ocurrirán esos encuentros.

Durante su época de obispo en Perú, León XIV colaboró con la periodista Paola Ugaz que ayudó a desenmascarar los abusos en ese país de una organización católica llamada Sodalicio, según contó el autor peruano Santiago Roncagliolo en el libro “El pastor y los lobos”. Ugaz estuvo con el papa en el Vaticano cuatro días después de fuera designado pontífice y se fotografió con él.

Durante su viaje a España de este año León XIV se reunió con denunciantes. Las condiciones para estas reuniones es que en ellas solamente participen los denunciantes y el pontífice y ambas partes se comprometen a mantener reserva absoluta sobre lo conversado en los encuentros.

La cruz en el Borro

Por otro lado, se presentó la cruz que presidirá el escenario en el que el cual el pontífice se encontrará con la comunidad de la cuenca de Casavalle el próximo sábado 7 de noviembre, frente a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. La cruz fue elaborada por jóvenes internados en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

El sacerdote Hugo Espinosa, director del movimiento Tacurú y que coordinará la visita del papa al barrio Borro, explicó a El País que la idea fue planteada al director del Inisa, Jaime Saavedra, que inmediatamente dio su aval. Participaron seis jóvenes que viven en la Colonia Berro ayudados por tres instructores y los trabajos se realizaron durante 20 días. La cruz es de madera de lapacho y tiene 3 metros de alto y 1,5 metros de ancho. En la parte de atrás de la cruz en una placa se leerá una frase del “padre Cacho” (Rubén Isidro Alonso) quien realizó trabajo social en la zona a donde se fue a vivir. La frase es “siento la imperiosa necesidad de ir a vivir en un barrio de pobres y hacer como hacen ellos... para encontrar a Cristo en cada uno, porque sé que vive allí, que habla su idioma, que se sienta a su mesa, que participa de sus angustias y esperanzas”. La cruz tendrá los tres agujeros de los clavos de Cristo.

Espinosa dijo que los jóvenes participaron con “ganas y entusiasmo de la posibilidad de hacer algo hermoso, bueno y significativo”.

León XIV llegará a la zona por la avenida San Martín y bendecirá las “Viviendas de Guadalupe”, un proyecto habitacional respaldado por la Iglesia. Conversará con las familias y luego irá al escenario que estará frente a Nuestra Señora Guadalupe ubicado a unos 300 metros. Allí verá un video sobre la tarea social de la Iglesia en la zona y escuchará los testimonios de una señora que conoció al “padre Cacho”, de un ex alumno del liceo Jubilar y de Carmen Albana Sanz, una maestra premiada que vive en España y que cuando era niña en el Borro comía de la basura. También recibirá un regalo artesanal de una religiosa y de dos niños que van a catequesis.

La presencia de León en la zona se extenderá unos 45 minutos y de allí irá a la Universidad Católica. El cardenal Sturla impulsó con fuerza la idea de que el pontífice fuese a la Cuenca de Casavalle, en el norte montevideano.

Según supo El País, una vez que abandone el país León XIV, el domingo 8 de noviembre, los obispos mantendrán una reunión de evaluación de la visita papal en Florida.