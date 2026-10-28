En la antesala a la llegada del papa León XIV, FA valoró como “tremenda señal” recorrida por Casavalle

En la antesala a la visita del papa León XIV, y a iniciativa del Frente Amplio, el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, recibió este martes a una delegación de la fuerza política en el Arzobispado.

El encuentro tuvo lugar sobre las 11:00 y contó con la participación del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila; el presidente del FA, Fernando Pereira; la senadora Blanca Rodríguez y la exdiputada Ana Olivera. También integró la delegación Juan Martín Fernández, director de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social y dirigente del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Para Pereira, que es cristiano, los partidos políticos uruguayos tienen entre sus cometidos “mantener un vínculo adecuado con las distintas organizaciones sociales”. En este sentido, dijo que el Frente Amplio (FA) ha mantenido diversas reuniones con parroquias del interior del país.

“Cumplen una obra social que muchas veces es desconocida, y ese vínculo entre la política y la sociedad tiene que estar muy articulado”, señaló el recientemente reelecto presidente del FA.

Tras el intercambio, que duró poco menos de una hora, Pereira destacó la relevancia de la visita del papa a Uruguay, no solo como jefe de Estado del Vaticano, sino también por representar una entidad religiosa que viene a dar un mensaje reflexivo y humanista que piensa en el tejido social”.

Sturla, por su parte, destacó el “tono de gran cordialidad y la cantidad de conexiones que hay entre los diferentes partidos políticos, incluida la coalición de izquierda, con la Iglesia”.

“Hay católicos y cristianos en todos los partidos en Uruguay. También entre los participantes, como pasa en el país, tenemos conocimiento previo y temas en común. Más allá de creencias, es la llegada de una figura que concita la adhesión o al menos la atención de todos los uruguayos”, declaró el arzobispo.

En concreto, el presidente del FA consideró una “tremenda señal” que León XIV vaya a recorrer Casavalle, al igual que su presencia en el Estadio Centenario a puertas abiertas para “todos aquellos que quieran ir, sean cristianos o no”.

“No es la primera vez que conversamos con Sturla, pero en este caso la visita es sumamente importante. El FA quería expresar la relevancia que tiene para Uruguay la llegada de una persona de este volumen. Me sorprendió que se concretara tan rápido y me alegró”, expresó Pereira, en referencia a la elección de Robert Francis Prevost como papa en mayo de 2025, tras la muerte de Francisco.

Rol social

Pese a las diferencias entre la Iglesia y el FA en torno a algunas posturas y al impulso de la agenda de derechos —la última polémica se desató tras la aprobación parlamentaria de la ley de eutanasia—, el presidente de la fuerza política repasó los puntos en común y las visiones concordantes en materia social entre ambas instituciones.

“La Iglesia no es un actor secundario en la articulación social. Creemos que las comunidades, los entretejidos sociales, que la cultura y contención barrial son las herramientas más importantes para construir sociedades integradas. Decía Juan Luis Segundo, un teólogo uruguayo, que una iglesia que no mira a los pobres no puede denominarse iglesia. Y esta mirada la ha tenido la Iglesia uruguaya durante toda su historia. En esta encíclica (Magnifica Humanitas) que es muy humanista, el papa habla de la inteligencia artificial, de la evolución, del cuidado ambiental y al mismo tiempo de la distribución. En un partido de izquierda uruguaya progresista cualquiera podría sintonizar con una reflexión de este tipo, independientemente de su condición de cristiano, ateo o agnóstico. Al decir de un querido intelectual uruguayo (por Gerardo Caetano): ‘Uruguay es el país más laico del mundo, gracias a Dios’”, valoró Pereira.