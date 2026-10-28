Peñarol en crisis: eliminado por un equipo suplente de Torque y la tribuna explota contra los dirigentes

Cuando la tensión invade por completo un estadio, lo que pasa adentro de la cancha pasa a un segundo plano. Pero por supuesto que la lánguida imagen que dio vez este equipo de Peñarol no colabora en nada para mejorar el ambiente.

El equipo de Diego Aguirre volvió a ser superado por un rival de, a priori, menor jerarquía. Esta vez fue un equipo alternativo de Montevideo City Torque. La foto final fue de los jugadores aurinegros aplaudiendo a los hinchas en la mitad de la cancha, luego del pitazo final y consumado el 0-2 que los eliminó de la Copa AUF Uruguay. Pero recibiendo a cambio una lluvia de silbidos e insultos, que no cesó desde que se juntaron en el círculo central hasta que se retiraron de la cancha por el túnel de la Henderson.

El primer gol del Ciudadano fue de penal, luego de que el juvenil Facundo Álvez bajara a Nahuel Da Silva adentro del área. El propio delantero ejecutó el penal cruzado y Sebastián Britos se la jugó hacia el otro lado. El segundo gol llegó luego de un remate de Ramiro Lecchini que dio en el travesaño: Da Silva ganó el rebote de cabeza y logró meterla. Pero entre los dos goles hubo disturbios en la tribuna.

La tribuna explotó contra los dirigentes

Si bien todo se enmarca en la crisis deportiva que atraviesa el equipo —ya eliminado de la Copa Uruguay y con la Tabla Anual comprometida, aunque sigue líder con dos puntos de ventaja sobre su primer perseguidor con nueve por jugar— el conflicto entre la barra y los dirigentes también es evidente.

La percusión de la Barra Amsterdam no estuvo presente en ninguno de los cuatro partidos que Peñarol jugó con su público luego de conocida la sanción por los incidentes del clásico, que fue el último partido en el Campeón del Siglo hasta el de ayer.

Y Ruglio afirmó públicamente que se habían terminado las “concesiones” por lo que resta del año. Llámese entradas o lo que sea, el núcleo de la barra protesta a su manera y anoche fue un paso más.

Cayeron bengalas a la cancha desde el primer tiempo, pero luego del primer gol de Torque cayeron tres juntas al área de Peñarol, donde estaba el arquero Britos entre otros jugadores, y el árbitro tuvo que detener el partido por cinco minutos hasta que se calmaran las tribunas.

Sebastián Britos recoge una bengala que cayó en la cancha. Foto: Estefanía Leal

El resto de los hinchas reprobó a sus pares y cantó contra la barra: “Que se vayan todos”. Pero luego fueron dirigidos a los dirigentes y en especial contra el presidente: “Andate Ruglio la p... que te parió”.

Durante los últimos 15 minutos del partido sonaron en bucle canciones contra la dirigencia: "El Manya va a salir campeón el día que se vayan todos los hijos de p... de la comisión"; "Dirigentes, la c... de su madre, a ver si se dan cuenta que no los quiere nadie"; "Dirigentes, no jueguen con la gente, el club es de los socios y los que están presente".

Por supuesto que Diego Aguirre no se salvó de las críticas: al DT le llovieron reclamos desde los hinchas que tenía a sus espaldas, en la Henderson, durante los 90 minutos.

Y en la conferencia de prensa —demorada por una extendida reunión del cuerpo técnico con el plantel en el vestuario una vez que terminó el partido— se lo vio afligido, pese a declarar con firmeza que Peñarol sigue siendo candidato a salir campeón a fin de año.

"El hincha siempre tiene razón. Es un momento difícil y el hincha está sufriendo, igual que nosotros. No creo que más, pero el hincha es pasional y hay que bancarlo. Porque de la misma forma que me bancaban con aplausos, yo entiendo que haya críticas porque es un momento difícil y las cosas no se están dando como todos queremos. Los súper entiendo y ojalá podamos darles una alegría muy grande a fin de año", expresó conmovido.

La realidad de los números muestra a Peñarol líder de la Anual y, si llega, una posible definición con equipos menores. Pero la realidad de la cancha muestra que tanto Liverpool como Torque o Racing son rival superiores a este Peñarol, cada vez más cerca del iceberg y sin nadie girando el timón.