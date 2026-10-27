Leo Fernández viaja a España por el alta médica de su rotura de ligamento: los plazos que maneja el club

Cuando Peñarol encara la recta final de la temporada, como líder de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya pero sumido en una crisis deportiva hace cinco partidos y ya sin margen de error para clasificar a las finales, Leonardo Fernández comienza la etapa final de su recuperación, luego de haberse roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla en abril de este año.

El número 10 de Peñarol viaja esta semana hacia España para visitar de nuevo la Clínica Olympia de Madrid, donde lo atenderá otra ver el prestigioso traumatólogo Manuel Leyes, quien lo intervino quirúrgicamente hace exactamente seis meses.

Según confirmó el dirigente Marcelo Solomita en Minuto 1 (Carve Deportiva), el futbolista va en busca de recibir el alta médica luego de transitar ya un tiempo considerable de recuperación. Cabe recordar que la intervención consistió en una técnica quirúrgica avanzada para unir dos huesos de la rodilla y acelerar su solidificación y cicatrización.

La lesión de Leo Fernández ocurrió el 10 de abril, cuando el colombiano Víctor Moreno de Independiente Santa Fe lo golpeó fuerte adentro del área en el primer partido del Carbonero por fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, que terminó con empate 1-1. El árbitro de aquel partido no sancionó un penal claro sobre el 10.

esto es penal acá y en cualquier parte del mundo, nos robaron todo el partido sin disimular nada, un asco el arbitraje. pic.twitter.com/TRbAxdtUer — El Mati Del CAP🌗 (@elmatidelcap_) April 10, 2026

No obstante, cabe señalara que conseguir el alta médica no significa que esté en condiciones de volver a jugar un partido oficial. Para eso requiere el alta deportiva, es decir volver a ponerse a punto físicamente, y el alta futbolística, trabajar con normalidad y a la par de sus compañeros en ejercicios con enfrentamiento real.

A Peñarol le resta el partido de este miércoles contra Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay y en caso de ganar clasifica a la instancia de octavos de final.

Por la Liga AUF Uruguaya le restan tres fechas del Torneo Clausura: este sábado contra Wanderers de local en el Parque Saroldi (último partido de sus pensión de su estadio), Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini y Cerro Largo en el Campeón del Siglo, ahí sí de nuevo con su gente en las tribunas.

Si asegura la Tabla Anual, luego deberá pensar en las finales del campeonato uruguayo, fijadas en principio para el domingo 29 de noviembre y domingo 6 de diciembre. El título se define seis días antes de las elecciones en Peñarol, fijadas para el sábado 12 de diciembre.

Con viento a favor, Leo Fernández podría estar disponible para la última etapa, pero eventualmente se deberá contemplar si hay riesgo por apresurar su vuelta a las canchas y si vale la pena tomarlo.

