Así están las tablas del Clausura, Anual y Descenso de la Liga AUF luego del empate entre Juventud y Peñarol

El Torneo Clausura 2026 de la Liga AUF Uruguaya transita su recta final y por eso cada punto vale mucho. Los 16 equipos de Primera División tienen sus respectivos objetivo porque están aquellos que apuestan a pelear por el título, también los que tienen como meta la clasificación a copas internacionales, mientras que otros se proyectan buscando la permanencia en la máxima categoría.

La fecha 12 comenzó en la noche del viernes con el partido entre Juventud de Las Piedras y Peñarol que se disputó en el Estadio Centenario y que terminó con

Así sigue la fecha 12 del Torneo Clausura:

Sábado 24 de octubre:

Central Español vs. Albion

Hora: 10:00

Estadio: Parque Palermo

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Mathias Muniz, Carlos Rocca.

4º árbitro: Pablo Silveira

VAR: Daniel Rodríguez, Santiago Fernández.

Defensor Sporting vs. Racing

Hora: 16:00

Estadio: Franzini

Árbitro: Augusto Olmos

Asistentes: Horacio Ferreiro, Sebastián Schroeder.

4º árbitro: Kevin Fontes

VAR: Daniel Fedorczuk, Yimmy Álvarez.

Deportivo Maldonado vs. Danubio

Hora: 19:00

Estadio: Burgueño

Árbitro: Javier Burgos

Asistentes: Agustín Berisso, Ernesto Hartwig.

4º árbitro: Esteban Guerra

VAR: Leodan González, Marcelo Alonso.

Domingo 25 de octubre:

Wanderers vs. Progreso

Hora: 10:00

Estadio: Parque Viera

Árbitro: Matías De Armas

Asistentes: Martín Soppi, Heber Godoy.

4º árbitro: Felipe Vikonis

VAR: Andrés Cunha, Federico Modernell.

Montevideo City Torque vs. Cerro

Hora: 13:00

Estadio: Charrúa

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Carlos Barreiro, Nicolás Piaggio.

4º árbitro: Eduardo Varela

VAR: Christian Ferreyra, Richard Trinidad.

Cerro Largo vs. Boston River

Hora: 16:00

Estadio: Ubilla

Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Nicolás Taran, Luis Lassaga.

4º árbitro: Rubén Umpiérrez

VAR: Diego Dunajec, Diego Riveiro.

Nacional vs. Liverpool

Hora: 19:30

Estadio: Gran Parque Central

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Andrés Nievas, Héctor Bergalo.

4º árbitro: Daniel Rodríguez

VAR: Antonio García, Leodan González.