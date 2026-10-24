Así están las tablas del Clausura, Anual y Descenso de la Liga AUF luego del empate entre Juventud y Peñarol
Los 16 equipos de Primera División buscan puntos vitales para sus principales objetivos que cada vez están más marcados mientras avanza la temporada oficial.
El Torneo Clausura 2026 de la Liga AUF Uruguaya transita su recta final y por eso cada punto vale mucho. Los 16 equipos de Primera División tienen sus respectivos objetivo porque están aquellos que apuestan a pelear por el título, también los que tienen como meta la clasificación a copas internacionales, mientras que otros se proyectan buscando la permanencia en la máxima categoría.
La fecha 12 comenzó en la noche del viernes con el partido entre Juventud de Las Piedras y Peñarol que se disputó en el Estadio Centenario y que terminó con
Así sigue la fecha 12 del Torneo Clausura:
Sábado 24 de octubre:
Central Español vs. Albion
Hora: 10:00
Estadio: Parque Palermo
Árbitro: Javier Feres
Asistentes: Mathias Muniz, Carlos Rocca.
4º árbitro: Pablo Silveira
VAR: Daniel Rodríguez, Santiago Fernández.
Defensor Sporting vs. Racing
Hora: 16:00
Estadio: Franzini
Árbitro: Augusto Olmos
Asistentes: Horacio Ferreiro, Sebastián Schroeder.
4º árbitro: Kevin Fontes
VAR: Daniel Fedorczuk, Yimmy Álvarez.
Deportivo Maldonado vs. Danubio
Hora: 19:00
Estadio: Burgueño
Árbitro: Javier Burgos
Asistentes: Agustín Berisso, Ernesto Hartwig.
4º árbitro: Esteban Guerra
VAR: Leodan González, Marcelo Alonso.
Domingo 25 de octubre:
Wanderers vs. Progreso
Hora: 10:00
Estadio: Parque Viera
Árbitro: Matías De Armas
Asistentes: Martín Soppi, Heber Godoy.
4º árbitro: Felipe Vikonis
VAR: Andrés Cunha, Federico Modernell.
Montevideo City Torque vs. Cerro
Hora: 13:00
Estadio: Charrúa
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Carlos Barreiro, Nicolás Piaggio.
4º árbitro: Eduardo Varela
VAR: Christian Ferreyra, Richard Trinidad.
Cerro Largo vs. Boston River
Hora: 16:00
Estadio: Ubilla
Árbitro: Hernán Heras
Asistentes: Nicolás Taran, Luis Lassaga.
4º árbitro: Rubén Umpiérrez
VAR: Diego Dunajec, Diego Riveiro.
Nacional vs. Liverpool
Hora: 19:30
Estadio: Gran Parque Central
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Andrés Nievas, Héctor Bergalo.
4º árbitro: Daniel Rodríguez
VAR: Antonio García, Leodan González.
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