Partido de Flávio Bolsonaro se reúne de urgencia tras la salida del excandidato hacia Estados Unidos

El presidente nacional del Partido Laborista (PL), Valdemar Costa Neto, se reúne este martes por la tarde con miembros del partido en la sede de Brasilia, en medio de la crisis generada por la información filtrada a sus aliados sobre la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos. La reunión se produce después de que los aliados del candidato presidencial derrotado recibieran informes de que este pretende solicitar asilo político al gobierno de Donald Trump. El senador Rogério Marinho, coordinador de la campaña presidencial de Flávio, también llegó a la sede del partido para participar en las conversaciones.

Esta decisión se produce en un momento de incertidumbre respecto al paradero de Flávio y los próximos pasos del partido, que había comenzado a debatir la reorganización de la oposición al presidente reelegido Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Miembros del PL han comenzado a exigir aclaraciones sobre la situación del senador, mientras que los dirigentes del partido intentan evaluar las consecuencias políticas y legales de una posible salida del país.

Cinco aliados de Flávio informaron a O Globo que habían recibido información de que el congresista había abordado un vuelo a Estados Unidos, con llegada prevista a Miami alrededor de las 16:30 de este martes. Según estas fuentes, la posibilidad de abandonar Brasil se discutió el domingo, tras la derrota electoral, pero el senador la rechazó inicialmente. La decisión habría cambiado luego de que el ministro Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal (STF), ordenara la incautación de sus pasaportes.

Inicialmente, Flávio había decidido que solo su esposa e hijas abandonarían el país por motivos de seguridad. Según sus aliados, la orden de Moraes provocó la indignación del senador, quien llegó a creer que podía ser arrestado y decidió acompañar a su familia.

El martes por la mañana, miembros del equipo de defensa de Flávio informaron a O Globo que no habían podido contactar al senador. Según sus abogados, la defensa tenía programada una reunión con él para recoger sus pasaportes y coordinar su entrega a la Policía Federal, pero la reunión no se llevó a cabo. El plazo fijado por Moraes venció a las 11:00 AM. sin que se entregaran los documentos.

El senador de derecha y candidato presidencial del Partido Liberal (PL) de Brasil, Flavio Bolsonaro, reacciona después de conocer los resultados en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia, el 25 de octubre de 2026. Foto: SERGIO LIMA/AFP

La posible salida del país también provocó desacuerdos en el círculo íntimo de Flávio. Mientras algunos aliados critican la decisión, al considerar que compromete su capacidad para liderar la oposición, otros han salido en defensa del viaje por temor a nuevas acciones legales. Esta situación representa un nuevo reto para Valdemar, quien intenta preservar la unidad del partido tras la derrota presidencial y organizar las acciones de las delegaciones congresionales electas.

La decisión de Moraes se tomó en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades financieras que involucran a Flávio y a su abogado, Willer Tomaz. Además de ordenar la entrega de sus pasaportes, el ministro prohibió al senador contactar al abogado. Ambos niegan haber cometido delito alguno.

¿Dónde está Flávio Bolsonaro?

Aliados de Flávio Bolsonaro confirmaron a medios brasileños que el excandidato presidencial viajó a Estados Unidos este martes, junto a su esposa e hijas, luego de varias horas de rumores. La decisión, según informó CNN Brasil, la tomó alimentado por el pedido judicial de entregar sus pasaportes y la nota del Partido Liberal en la que se acepta la derrota frente a Lula da Silva, un discurso que contradice el pedido de anulación del senador y líder.

La noticia sobre este vuelo fue publicada primero por el sitio Metropoles, que luego afirmó que se prevé que Bolsonaro aterrice este martes por la tarde en Estados Unidos y que solicite asilo político apenas llegue. Más tarde, cinco aliados de Bolsonaro señalaron a O Globo que habían recibido información de que el congresista tiene llegada prevista a Miami (estado de Florida) alrededor de las 16:30 horas.

Votantes de Flavio Bolsonaro en Barra da Tijuca. Foto: Mateo Vázquez.

Mientras tanto la Policía Federal de Brasil intenta confirmar esta noticia, luego de que temprano en la mañana circulara un rumor de que había escapado vía Argentina. Según informó O Globo, las autoridades determinaron que el senador opositor, señalado por presunto lavado de dinero, no pasó por ningún puesto de control migratorio brasileño. El gobierno argentino también informó que no registró “ingreso alguno de Flavio Bolsonaro a la República Argentina”.

El rumor sobre la salida por Argentina comenzó a raíz de una nota del sitio web Infobae, que señala que el hijo de Jair Bolsonaro tenía previsto partir a Estados Unidos mediante un avión que partiría desde Puerto Iguazú a las 2:00 AM. Luego el diario Folha de S. Paulo señaló que, según sus aliados, el senador sí partió a Estados Unidos desde la Argentina, pero no desde Misiones, como había trascendido.

Por Luisa Marzullo y Letícia Pille, O Globo/GDA