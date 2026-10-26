Flávio Bolsonaro dijo que fue notificado por la Policía Federal para que entregue su pasaporte

El senador Flávio Bolsonaro fue citado este lunes por la Policía Federal para entregar sus pasaportes. La orden fue emitida por el ministro Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal (STF).

En un video publicado en sus redes sociales, el congresista dijo que fue abordado en medio de la calle después de salir de su condominio en Lago Sul, Brasilia, cuando se dirigía a la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

➡️ Flávio Bolsonaro diz que foi intimado pela PF a entregar passaporte https://t.co/3tyLonXNJq — Metrópoles (@Metropoles) October 26, 2026

"Esta mañana fui a visitar a mi padre, como saben, está bajo arresto domiciliario. Y cuando me iba, la Policía Federal de Lula estaba en su puerta y en plena calle me ordenaron entregar mis pasaportes y también me prohibieron salir del país. La decisión de Alexandre de Moraes se basó en una declaración de Eduardo del 23 de octubre en la que decía que debía abandonar el país si perdía las elecciones", dijo Flávio en un video difundido en redes sociales.

El pasado viernes, el diputado destituido Eduardo Bolsonaro argumentó que, en caso de derrota en las urnas, Flávio debería abandonar el país.

"Si mi hermano no gana, estoy a favor de que se vaya del país. Absolutamente. Absolutamente", dijo Eduardo, quien en la misma entrevista afirmó que, en caso de derrota, su hermano debería impugnar los resultados electorales.

Flávio Bolsonaro Foto: AFP

Críticas a la decisión de De Moraes

Al comentar la decisión de Moraes, Flávio cuestionó el fundamento de la decisión de Moraes.

"Nunca dije eso. ¿Es eso motivo para quitarme el pasaporte? ¿Es eso justicia? Y lo que es más: esta decisión se tomó el domingo por la noche, justo después de que se anunciaran los resultados de las elecciones. Piénsenlo, si yo hubiera ganado las elecciones, ¿habría pasado lo mismo? Si Flávio Bolsonaro hubiera sido elegido, ¿la Policía Federal estaría actuando de la misma manera, intimidándome en la calle? Esto es una señal de que nuestra democracia ha fracasado. Fue una decisión basada en los resultados electorales, un asunto político, no puede ser así. Nunca pensé en irme del país. Entregaré mis pasaportes y me defenderé de esta abominación, que es un claro intento de intimidarme, pero nadie me callará".

Flávio está siendo investigado en dos procesos que tramita el Tribunal Supremo Federal (TSF). En uno de ellos, se le acusa, junto con el abogado Willer Tomaz, de blanqueo de capitales a través de plataformas de apuestas. También es objeto de otra investigación sobre la financiación de la película "Caballo Oscuro", sobre la vida de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

El candidato a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro (c), participa junto al diputado federal Nikolas Ferreira (i) en un acto de campaña este sábado, en la playa de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro (Brasil). FOTO: EFE/ Andre Coelho

Uno de los casos está bajo la jurisdicción del magistrado Alexandre de Moraes, responsable de la investigación sobre presunto lavado de dinero que involucra a empresas de apuestas y plataformas de pago vinculadas a Willer Tomaz. La investigación se originó a partir de un procedimiento llevado a cabo por la Policía Federal en Rio Grande do Sul y llegó a la Corte Suprema luego de que los investigadores identificaran referencias al senador Flávio Bolsonaro, quien goza de inmunidad parlamentaria.

El viernes pasado, Moraes ordenó la congelación de activos y fondos vinculados al abogado por un valor de hasta 6 mil millones de reales, además de levantar el secreto bancario, fiscal y cambiario. El ministro también ordenó la suspensión de las actividades económicas, financieras y comerciales de las empresas vinculadas a Willer y adoptó medidas relacionadas con los pasaportes del investigado.

Las decisiones se tomaron después de que la Policía Federal señalara indicios de transacciones financieras sospechosas y posibles mecanismos para ocultar fondos a través de empresas del sector de las apuestas.

Entre los elementos identificados por los investigadores se encuentra la existencia de una cuenta bancaria vinculada a la empresa Alcazar Holdings, vinculada al abogado, en la que Flávio figuraba como usuario con acceso privilegiado, identificado como "titular". La Policía Federal busca esclarecer la naturaleza de esta vinculación y si el congresista realizó alguna transacción financiera.

Votantes de Flavio Bolsonaro en Barra da Tijuca. Foto: Mateo Vázquez.

Los investigadores también identificaron registros de viajes, reuniones y transacciones comerciales en las que participaron ambos. Una línea de investigación busca esclarecer el origen y el destino de los fondos movidos por empresas vinculadas al abogado, incluyendo una cuenta que registró transacciones por aproximadamente R$ 130 millones entre marzo y mayo de 2025.

La defensa de Willer impugna las medidas adoptadas por la Corte Suprema y alega que la investigación constituye una intromisión indiscriminada en su vida personal y profesional. Los abogados argumentan que la congelación de hasta R$ 6 mil millones es desproporcionada y no se corresponde con el patrimonio del investigado.

La defensa también niega que Flávio fuera un usuario con poder para mover fondos en la cuenta de Alcázar. Según los abogados, ambos mantienen una relación amistosa, pero nunca han movido fondos entre sí.

Por su parte, Flávio también niega haber cometido irregularidad alguna y afirma que su relación con Willer es exclusivamente personal.

Caballo oscuro

Además de la investigación denunciada por Moraes, Flávio Bolsonaro es objeto de otra investigación en el Tribunal Supremo, a cargo del ministro André Mendonça, que investiga las sospechas relacionadas con la financiación de la película Dark Horse, una producción sobre la carrera política de Jair Bolsonaro.

En este procedimiento, la Policía Federal investiga la participación del senador en la obtención de fondos del exbanquero Daniel Vorcaro, antiguo propietario de Banco Master, para financiar la producción cinematográfica.

Los mensajes y grabaciones de audio analizados por los investigadores indican que Flávio participó en negociaciones con Vorcaro respecto a la financiación del proyecto. La Policía Federal busca esclarecer el origen de los fondos, la estructura de las operaciones y si se cometieron delitos como el lavado de dinero.

La semana pasada, la Policía Federal solicitó a Mendonça una prórroga de 90 días para concluir la investigación. La solicitud se debió a la necesidad de profundizar las pesquisas, incluyendo análisis financieros e información que depende de la cooperación internacional.

La posible prórroga permitirá a la corporación seguir recabando pruebas antes de presentar un informe definitivo.

El senador niega haber cometido irregularidad alguna y sostiene que los fondos negociados para la producción de la película eran de carácter privado.

Bia Aragão, seguidora de Flávio Bolsonaro que dialogó con El País. Foto: Mateo Vázquez/El País.

Tras su derrota este domingo, el senador continuará en su cargo hasta febrero de 2027, fecha en la que dejará el Congreso Nacional. Sin embargo, incluso después de perder su puesto, el proceso podría quedar bajo la jurisdicción de la Corte Suprema.

Esto se debe a que el Tribunal estableció, en marzo de 2025, un nuevo entendimiento sobre la jurisdicción especial para los altos funcionarios, estipulando que las investigaciones y los procedimientos penales relacionados con los delitos cometidos durante el ejercicio del cargo y debido a las funciones desempeñadas deben permanecer en el tribunal incluso después de la finalización del mandato.

La decisión, adoptada por siete votos contra cuatro, revocó la jurisprudencia anterior, que generalmente estipulaba que los casos debían remitirse al tribunal de primera instancia cuando la autoridad cesaba en su cargo. Este entendimiento fue posteriormente ratificado por la Corte Suprema en mayo de este año.

En el caso de Flávio, la continuación de las investigaciones en el Tribunal Supremo dependerá de si los hechos descubiertos se ajustan a estos criterios, especialmente la existencia de un vínculo entre los presuntos delitos y el ejercicio de su mandato parlamentario.

O Globo/GDA