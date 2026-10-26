El mensaje del papa León XIV antes de su viaje a Uruguay: “Me llena de alegría volver al continente”

El papa León XIV hizo referencia este lunes a su viaje por América Latina. En su cuenta de la red social X, el pontífice señaló que lo "llena de alegría" regresar al "continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida".

"Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", afirmó.

El mensaje va firmado con tres etiquetas: Uruguay, Argentina y Perú.

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2026

La Iglesia Católica del Uruguay ya había confirmado que no sería necesario reducir el itinerario del pontífice en el país ni realizar cambios con respecto a la agenda previamente informada, que incluye actividades en Montevideo, Florida y Paysandú.

"Se puede confirmar no solo la visita, sino también todas las instancias que habíamos previsto", anunció Milton Tróccoli, obispo de Maldonado.

Como los eventos más masivos Troccoli destacó la misa en Paysandú, el sábado 7 a las 10:00, en el parque París-Londres, y la vigilia de oración en el Estadio Centenario, también el sábado, a las 19:00. Luego, el domingo 8, se celebrará la Fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres, en el departamento de Florida.

Papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras extirpación de cáncer en el pulmón

El papa León XIV no necesitará ningún tratamiento adicional tras habérsele extirpado con éxito un cáncer en el pulmón, según confirmaron los exámenes histológicos definitivos, informó este miércoles la oficina de prensa del Vaticano.

"Hoy se han publicado los resultados de las pruebas histológicas y de biología molecular realizadas al material extirpado durante la cirugía del Santo Padre", señala el comunicado de la Santa Sede.

La nota, firmada por el médico personal del pontífice, Luigi Carbone, y el jefe del equipo quirúrgico, Stefano Margaritora, precisa que las pruebas confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón y que la enfermedad se encontraba "localizada".

"Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional", concluye la comunicación.

Con información de Agencia EFE