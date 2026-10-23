Papa León XIV no realizará visita programada a Asís: médicos recomiendan que no viaje en helicóptero

El papa León XIV fue sometido a una radiografía de tórax tras su operación por un tumor maligno en el pulmón que confirmó "su óptima evolución postoperatoria", pero los médicos le desaconsejan el viaje en helicóptero previsto para el 27 de octubre para visitar Asís, en el centro de Italia.

En un parte médico difundido por el Vaticano de su doctor personal, Luigi Carbone, y el cirujano que le operó, Stefano Margaritora, se explica que no obstante de la óptima evolución, "teniendo en cuenta el poco tiempo transcurrido desde la intervención" se ha "considerado oportuno desaconsejar, por precaución, el viaje en helicóptero previsto para el próximo 27 de octubre".

La oficina de prensa vaticano detalló después que "para facilitar su recuperación tras la cirugía torácica a la que se sometió y siguiendo el consejo de sus médicos, el papa León XIV no podrá asistir al encuentro previsto 'Paz desarmada y desarmante' en Asís el 27 de octubre, que conmemora el 40 aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada por San Juan Pablo II.

Pope Leo XIV will not make his scheduled visit to Assisi on October 27 in order to “aid his recovery” following his recent thoracic surgery, according to the Holy See Press Office.



The Pope will instead send a message to express his closeness to the organizers and attendees of… pic.twitter.com/t62gZY8HvO — Vatican News (@VaticanNews) October 23, 2026

La nota explica que el pontífice "enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, líderes y representantes de las confesiones y religiones cristianas, así como a los invitados que estarán presentes, con la convicción de que el espíritu de Asís, el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz son recursos valiosos en una época de conflicto".

Esta semana se comunicó además que el papa "no necesitará ningún tratamiento adicional" tras habérsele extirpado con éxito un cáncer en el pulmón, según confirmaron los exámenes histológicos definitivos.

Papa León XIV. Foto: AFP

Los médicos precisaron que las pruebas confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón, que la enfermedad se encontraba "localizada" y que "una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional".

Iglesia Católica confirma detalles del viaje del papa León XIV a Uruguay: "La visita sigue adelante"

La Iglesia católica en Uruguay ajusta los últimos detalles de la visita del papa León XIV a Uruguay, prevista para el 6, 7 y 8 de noviembre. Según confirmó la organización religiosa en rueda de prensa este jueves, no será necesario reducir el itinerario del pontífice en el país ni realizar cambios con respecto a la agenda previamente informada, que incluye actividades en Montevideo, Florida y Paysandú.

"Se puede confirmar no solo la visita, sino también todas las instancias que habíamos previsto", anunció Milton Tróccoli, obispo de Maldonado. "Resalto tres instancias, que son las de convocatoria más grande. La intención es que todos puedan acercarse al papa, puedan escucharlo, puedan recibir su bendición. Las entradas para todos estos eventos son gratuitas, sí hay que hacer un proceso de inscripción", agregó.

Troccoli destacó la misa en Paysandú, el sábado 7 a las 10:00, en el parque París-Londres, y la vigilia de oración en el Estadio Centenario, también el sábado, a las 19:00. Luego, el domingo 8, se celebrará la Fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres, en el departamento de Florida.

Con información de Agencia EFE