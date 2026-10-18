Sturla habló sobre la visita del papa León XIV a Uruguay tras su operación: qué dijo sobre el viaje

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, se refirió este domingo a la recuperación del papa León XIV y a su próxima visita a Uruguay, luego de que el pontífice recibiera el alta médica tras una operación por un cáncer de pulmón.

Durante su programa La Alegría del Evangelio, emitido por Radio Oriental, Sturla destacó las declaraciones del cirujano que intervino al Papa, Stefano Margaritora, quien señaló que no existen motivos clínicos que impidan realizar el viaje previsto por América Latina.

“Qué bueno escuchar ayer al médico del Papa, al cirujano que lo operó al Santo Padre, decir que no hay objeciones desde el punto de vista clínico para que el Papa realice su visita a nuestras tierras latinoamericanas”, expresó el arzobispo.

“Así que todo sigue como está planificado, obviamente, veremos en estos días, se concretarán cosas, pero es muy importante”, agregó.

León XIV fue dado de alta este sábado, luego de permanecer internado en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde fue operado el martes 13 de octubre. El cirujano que lo intervino señaló que el pontífice podría estar plenamente recuperado en unos diez días y que no hay motivos clínicos que le impidan realizar un viaje largo en avión dentro de aproximadamente tres semanas.

La visita de León XIV a Uruguay

La visita del Papa a Uruguay está prevista entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre, en el marco de una gira latinoamericana que también incluirá Argentina y Perú.

Según la agenda prevista, León XIV llegará al aeropuerto de Carrasco el viernes 6 a las 16:30 y participará en una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia. La primera jornada concluirá con una celebración religiosa en la Catedral de Montevideo. El recorrido también contempla actividades en Florida y Paysandú.

En su programa radial, Sturla también se refirió a la aparición pública del pontífice durante el rezo del Ángelus de este domingo, luego de recibir el alta. En la emisión destacaron que se lo vio animado y que agradeció las oraciones por su salud.