¿Podrá viajar el papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú tras su operación? La respuesta de su cirujano

El papa León XIV recibió el alta hospitalaria este sábado tras pasar por una cirugía por un adenocarcinoma pulmonar y ya regresó al Vaticano para reintegrarse a sus actividades. Consultado por el viaje planificado del sumo pontífice por Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre, Stefano Margaritora, quien operó al papa el 13 de octubre, confirmó que "no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje".

Margaritoria, catedrático de Cirugía Torácica en la Universidad Católica del Sagrado Corazón y director de la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica de la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, dijo en entrevista con Vatican News que León XIV recibió el alta por encontrarse "en unas condiciones clínicas absolutamente satisfactorias".

"La reexpansión del pulmón después de la intervención está siguiendo los plazos previstos habitualmente. Por tanto, en términos generales, su estado es bueno", especificó el cirujano y apuntó que "dado que ya ha transcurrido casi una semana", el papa "podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más".

"En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar", enfatizó.

El papa León XIV fue dado de alta Foto: EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI

La Iglesia Católica en Uruguay sigue con los preparativos para recibir al papa

Fuentes de la Iglesia Católica en Uruguay dijeron a El País este sábado que "todo parece ir confirmando el propósito" de que el papa llegue a Uruguay "en la fecha planteada" y tanto desde el Vaticano como desde la iglesia local se seguirá trabajando en ello.

Se espera que el papa visite Uruguay del 6 al 8 de noviembre. Las entradas gratuitas y personalizadas para las tres grandes concentraciones previstas ( en el parque París- Londres de Paysandú en la mañana del sábado 7 de noviembre, en el Estadio Centenario de Montevideo en la noche del ese día y en Florida en la mañana del domingo 8) estarán disponibles a partir del viernes 23 de octubre, a las 11:00.

Podrán obtenerse a través de la web oficial papaleonuruguay.uy, en coordinación con la red de locales Red UTS. Los accesos permitirán participar de la Vigilia de Oración en el Estadio Centenario, en Montevideo, y de las celebraciones de las misas previstas en Paysandú y Florida. El papa participará de un acto oficial el viernes 6 al caer la tarde en el que el presidente Yamandú Orsi le dará la bievenida y el sábado irá a la Universidad Católica y la zona de Casavalle.

El sacerdote Sebastián Pinazzo, coordinador adjunto de la visita, grabó un video en el que pidió: “Sigamos unidos en oración por la salud del Santo Padre y preparando nuestros corazones para recibirlo, si Dios quiere, en noviembre”.

“Sabemos que el papa, luego de la operación, ha dicho que mantiene el propósito y el deseo de venir a visitar Latinoamérica. Así que, bueno, nosotros avanzamos también en la preparación. En esta semana las comunidades estarán terminando de organizarse para participar”, señaló el sacerdote.

Cómo fue la operación de pulmón a la que se sometió el pontífice

El domingo 11 de octubre, León XIV anunció públicamente desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, que tenía que someterse a una cirugía para extirparse un nódulo en un pulmón .

La intervención del pontífice tuvo lugar el día 13 por la tarde, en una operación que duró 90 minutos y en la que le extirparon un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, así como el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida, una técnica "radical" para extraer el tejido canceroso.

La recuperación postoperatoria del pontífice ha evolucionado favorablemente en los cinco días que ha permanecido hospitalizado, lo que le ha permitido retomar parte de su actividad laboral y hasta celebrar misas en el área habilitada para el papa en la planta décima del policlínico romano.

Papa León XIV oficia una misa desde el Hospital Gemelli. Foto: Agencia EFE.

Este viernes, el Vaticano divulgó las primeras fotografías del papa tras la operación, unas imágenes donde se le ve, con aparente buen aspecto, oficiando misa en el Gemelli junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna.

Con información de EFE