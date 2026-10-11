El papa León XIV será operado de un nódulo en el pulmón "en los próximos días": fue detectado en fase temprana

El papa León XIV anunció este domingo que se someterá a una intervención quirúrgica "en los próximos días" para extirpar un nódulo "localizado en el pulmón" que se ha detectado en un estadio temprano.

"Recientemente, durante unas revisiones, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado en una fase muy temprana y está bien localizado", aseguró el papa, de 71 años, al término de la oración del ángelus.

El papa León XIV llega para celebrar una misa en la catedral de Saint-Étienne de Metz, en Metz, en el noreste de Francia. Foto: AFP

"Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo", añadió en la plaza de San Pedro.

"La intervención ya está programada para los próximos días", dijo el jefe de los 1.400 millones de católicos del mundo semanas antes de una gira por América Latina.

La oficina de prensa del Vaticano precisó que el papa necesitará aproximadamente una semana para recuperarse de la operación.

El Papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 11 de octubre de 2026 Foto: Fabio Frustaci/EFE.

Según pudo conocer El País en base a fuentes de la Iglesia Católica Uruguaya, no hay cambios previstos por ahora en la agenda del papa, que visitará Uruguay en noviembre.

El Papa anunció que esta semana se someterá a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo localizado en uno de sus pulmones. Recemos por su pronta recuperación y continuemos con mayor ánimo la preparación de su visita a nuestra tierra. pic.twitter.com/4a0cSsjiOf — Daniel Sturla (@DanielSturla) October 11, 2026

Antes de anunciar la operación, León XIV saludó al final del rezo del ángelus a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros de Roma, una de las asociaciones católicas peruanas más importantes.

Los detalles de la visita de León XIV a Uruguay

El papa saldrá de Roma el viernes 6 de noviembre y llegará al Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 16:30, donde tendrá lugar la bienvenida oficial. Una hora después será la ceremonia de bienvenida en Plaza Independencia. Ese será el primer acto público.

Minutos más tarde tendrá encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Luego León XIV visitará al presidente Orsi sobre las 18:15 en un encuentro privado y cerrará la jornada en la Catedral Metropolitana junto a obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos.

El sábado, sobre las 8:25, está previsto que salga en avión rumbo a Paysandú, donde a las 10:00 celebrará la Santa Misa en el Parque París Londres. Este será el primer evento al que se podrá acudir con entrada, que no tendrá costo y se podrá canjear en el sitio web papaleonuruguay.uy próximamente.

Regresará luego a Montevideo y a las 17:00 horas "tendrá un encuentro con la realidad social de Casavalle, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe", según consta en el comunicado oficial.

"A las 18:00 se encontrará con el mundo de la educación en la Universidad Católica del Uruguay y, a las 19:00, participará de una Vigilia de Oración en el Estadio Centenario", otro evento al que se podrá acudir con entrada gratuita canjeada en el sitio web.

El domingo será el último día de la visita, que estará marcado por la celebración de la Santa Misa a las 10:30 en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica de Florida, en el marco de la Peregrinación Nacional a la Virgen de los Treinta y Tres. Está marcada como la "celebración central del viaje" y se requerirá una entrada, también gratuita.

Finalmente a la tarde, sobre las 15:10, será la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Carrasco y a las 15:30 partirá rumbo a Buenos Aires, donde seguirá su gira.

Con información de AFP