Uruguay enfrenta a Canadá a las 19:10 horas en su último partido en el Antel Arena por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027. La Celeste se juega un punto clave ante una selección ya clasificada, pero que aún así llega con un plantel de peso.

Si el equipo de Gerardo Jauri se impone esta noche podrá clasificar el domingo ganándole a Puerto Rico en Bayamón. Pero si pierde mantiene intacta la ilusión de abrochar el boleto en la última ventana, que se jugará a fines de febrero.

El partido lo transmite DSports y DGO, al igual que todos los cables que contienen su señal. También lo transmite DAZN pagando la suscripción de BasketballTV.

A cargo del arbitraje estarán Daniel García (Venezuela), Carlos Vélez (Colombia) y Nicolas Zivieri (Brasil).