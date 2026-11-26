Joaquín Taboada habló con Ovación en la previa al partido ante Canadá por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027. El oriundo de Yale palpitó el duelo frente a los norteamericanos que pueden dejar a la Celeste a un paso de la Copa del Mundo.

Pero también se refirió a como se viene adaptando a la Liga ACB y que le aportó a su juego afianzarse en el primer equipo de San Pablo Burgos.

—Con apenas 19 años estás afianzado en una liga muy fuerte como la ACB, este presente con la selección, ¿cómo lo estás viviendo?

—Muy lindo todo lo que me está tocando vivir. Intentando disfrutar lo más que puedo, aunque es complicado a veces también. Pero intentando aprender mucho.

—Te fuiste de muy chico a una academia y enganchaste en un equipo de ACB, ¿cómo lo venís llevando?

—Fue complicado irme de chico, pero después las cosas van pasando. Trabajando, dejando todo, disfrutando, por suerte las cosas se fueron dando.

—Estás jugando contra grandísimos jugadores, enfrentando NBA con la selección, ¿lo dimensionás?

—Es una locura, ya cuando jugamos acá contra Bahamas que tenían varios NBA, tener que defenderlos. En el primer momento no hay que pensarlo mucho porque te juega en contra, pero es muy lindo.

—Más de 7.000 entradas vendidas, imagino las ansias de ver un Antel Arena lleno.

—Hermoso que venga la gente a acompañar. No puedo esperar a ver cómo va a estar todo lleno con la gente y la energía que se va a sentir.

—Canadá anunció un equipo poderoso, ¿con qué expectativa lo afrontás?

—Sabemos que va a ser complicado. Tienen muy buenos físicos, mucha experiencia y muy alto nivel. Tenemos que estar tranquilos, hacer el plan de juego, jugarles duro e intentar trancarlos, hacerlos sentir incómodos, con la gente. Aunque son jugadores muy buenos hay que dejar todo e ir para adelante.

—¿Qué sentís que desarrollaste al afianzarte en ACB?

—La ACB es una liga tremenda, muy complicada, cada partido es casi una guerra. Agarrás mucha intensidad y el nivel de leer las cosas es mucho más rápido. Va subiendo mucho el nivel de juego, el nivel de lectura que hacés, en defensa y en ataque. Está muy bueno.

—Partidos consecutivos, muchos viajes, ¿cómo lo vivís?

—Yo pensé que me iba a costar menos, pero es bastante duro. Si no te cuidás o dormís bien, te mata. Viajás un día entero y ya jugás al otro, después recuperás uno, ya viajás otro y jugás. Son partidos muy seguidos, complicados y exigentes. Pero dentro de todo adaptándome bastante bien porque soy joven.

—¿Cuánto pensaste que podés volver a España con la clasificación?

—Lo pensé antes de venir, pero ahora cuando venía no intento pensarlo mucho porque capaz que me juega en contra.

