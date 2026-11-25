Por detrás de toda interpelación, mientras diputados o senadores toman la palabra para argumentar con énfasis en contra o a favor de la gestión de un ministro, y más aún cuando los apoyos políticos no están a priori definidos, los legisladores pasan buena parte de esa jornada negociando los pronunciamientos formales que deberá votar luego la cámara. Esto ha sido particularmente complicado en Diputados durante este período, puesto que allí ningún bloque tiene una mayoría natural, y las votaciones se vienen definiendo con la postura que finalmente adoptan los dos diputados de Cabildo Abierto. Pero ese ejercicio ya estaba aceitado para la interpelación que enfrentó ayer la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, que además de ostentar la marca de ser la única secretaria de Estado en ya haber asumido dos llamados a sala en lo que va del período, tiene también la de ser la segunda integrante del gabinete en no obtener una moción de respaldo parlamentario a las explicaciones ofrecidas -el primero fue Juan Castillo, hace cuestión de días-.

Porque las negociaciones de la tarde de ayer, en la que se enfocaron varios diputados y dirigentes de la coalición republicana, tenían eso como foco: consensuar, por un lado, una declaración crítica con los argumentos que esgrimió Lustemberg en defensa de su actuación en el caso de la anestesista Inés Miralles -a quien en primer término le rebajó la pena administrativa de cinco a tres años por cometer una mala praxis con consecuencias fatales, decisión que fue luego revocada, días atrás, por el presidente Yamandú Orsi, aunque acompañado de la firma de la propia jerarca-; y, por el otro, promover una directa moción de censura, porque para los partidos Nacional, Colorado, Independiente e incluso Identidad Soberana Lustemberg no puede seguir en el cargo.

Para eso, diputados blancos y colorados negociaron con Cabildo Abierto -en una reunión que se mantuvo con sus dos representantes, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita- con el objetivo, siempre difícil y esquivo, de que este partido sumara su apoyo a una moción de censura que el Partido Nacional ya había resuelto impulsar previo a la interpelación, y a la referida a las explicaciones dadas por Lustemberg.

Perrone planteó que no apoyaría la censura y que solo votaría una moción crítica siempre y cuando no incluyera ningún pedido de renuncia a Lustemberg, sobre lo que la coalición republicana ha insistido ya varias veces. Esa, comentaron bromeando en la sala de prensa diputados de los partidos tradicionales, era la realidad a las 19, pero que, en base a la experiencia de negociaciones anteriores con Cabildo Abierto, los términos bien podrían cambiar con el paso de las horas.

Casaretto en interpelación a Lustemberg por caso Miralles. Foto: Leonardo Mainé.

Pero eso no ocurrió (al menos al cierre de esta edición), y Perrone estampó su firma en una moción que, entre otros puntos, declaraba como “notoriamente insuficientes y ostensiblemente insatisfactorias las escasas explicaciones ensayadas por la ministra de Salud Pública”, rechazaba “la decisión oportunamente adoptada” por la jerarca, en la que se rebajó la sanción a Miralles, y respaldaba “la acertada decisión posterior adoptada por el Poder Ejecutivo”, que restableció la pena de cinco años.

La que por su lado buscó Cabildo, como lo explicitó Perrone en una rueda de prensa sobre las 18, es que Lustemberg continúe en funciones para que “se haga cargo del error” y para que tome en cuenta dos proyectos de decreto, que ya entregó a la jerarca, en los que propone la obligatoriedad para el MSP de informar anualmente al Parlamento todo lo referido a sanciones a médicos y eventuales modificaciones resueltas por la administración, y que se incrementen los controles antidopaje en la salud.

“Lo tomamos como muy buenas iniciativas”, dijo la ministra en la conferencia de la tardecita, en la que calificó como de “muy buena disponibilidad” la de los cabildantes para trabajar en conjunto sobre estos temas.

Por su lado, la coalición y el partido de Gustavo Salle firmaron la moción de censura a la que no se plegó Perrone, que luego de presentarse ante la mesa deberá ser discutida en la próxima reunión del plenario de Diputados.

Foto: Leonardo Maine.

Posible “error”

La instancia parlamentaria en sí tuvo varios contrapuntos entre los cuestionamientos del diputado interpelante Federico Casaretto y la exposición de la propia Lustemberg, que aunque defendió su decisión política, reconoció que pudo incurrir en “un error” al reducir la sanción.

El legislador nacionalista abrió su intervención con críticas a la ministra, a quien dijo haberle perdido la confianza y que lo había “decepcionado y desilusionado” por su accionar en este caso. Recordó que la polémica decisión de Lustemberg provocó la renuncia de 11 de los 13 “prestigiosos” integrantes de Comisión Honoraria de Salud Pública tras conocerse la decisión (varios meses después). El diputado cuestionó el informe jurídico de Martín Esposto -exdirector de Jurídica del MSP- que respaldó la reducción y sostuvo que no había elementos que justificaran apartarse del criterio de la comisión. Además, acusó a la ministra de haber mentido al Parlamento y a la opinión pública. “Lustemberg no puede seguir al frente de Salud Pública”, afirmó.

En su respuesta, la ministra rechazó haber mentido y defendió que la baja de la duración de la sanción estaba debidamente fundada y que no existe “un parámetro” en el cual basarse en sanciones para estos tipos de casos. “Con lo cual el ‘quantum’ de la sanción necesariamente queda encuadrado en la discrecionalidad de quien la dispone, discrecionalidad que por supuesto no puede nunca implicar arbitrariedad ni exceso de poder”, afirmó la jerarca, al tiempo que agregó que las resoluciones pueden ser revisadas -como ocurrió- en caso de reclamo de una parte interesada. En este caso, lo hizo la madre de Barrera y sus asesores legales.

Lustemberg también insistió en que fue ella quien sugirió al presidente restablecer los cinco años de inhabilitación, luego de que un nuevo informe de Esposto incorporara como elemento novedoso la condena de Miralles por homicidio culposo, en diciembre de 2025. La ministra recordó que la resolución presidencial se basó en ese informe y no en el elaborado por Jurídica de Presidencia, que discrepaba con los argumentos de Esposto para restablecer la sanción.

Foto: Leonardo Maine

"Nunca llamó"

Néstor Núñez, padrastro de Rosario Barrera, y el hombre que le entregó en mano una carta al presidente Yamandú Orsi el pasado 24 de junio exigiendo justicia, se mostró este martes disconforme con las explicaciones de la titular del MSP. “Creo que la ministra Lustemberg debería haberse asesorado mejor, haberse comunicado con nosotros, pues nunca nos llamó”, criticó el hombre, que dijo además que lo que le interesaba a la familia, radicada en Treinta y Tres, es que no se repita un caso de esta naturaleza y que en el sistema de salud haya rigurosidad con los profesionales que consumen sustancias.