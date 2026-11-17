El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió este martes al respaldo político hacia la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg -tras una nueva resolución sobre la sanción a la anestesista Inés Miralles- y hacia el ministro de Trabajo, Juan Castillo, a pocas semanas de su interpelación en el Parlamento por los conflictos sindicales este año en el Puerto de Montevideo.

En ese sentido, sostuvo que hay “total apoyo a los ministros” porque “en sus tareas pueden haber errores” y “todo el que hace se equivoca”. Más allá de eso, comentó, “las orientaciones estratégicas están alineadas con la visión que tiene el gobierno” y los integrantes del gabinete “vienen llevando adelante gestiones exitosas”.

Cómo la oposición “no ganó” el gobierno en las elecciones de 2024, “vive pidiendo la renuncia de todos los ministros”, pero “hay que esperar cinco años”, apuntó Sánchez, defendiendo que el MTSS “logró resolver un conflicto muy importante” en el puerto de Montevideo a través de “garantías a los privados, al país y al movimiento sindical”.

Sobre la gestión particular de Lustemberg, destacó “muy buenos resultados” en cuanto al acceso a medicamentos. En esa área, opinó Sánchez, había “grandes problemas” de listas de espera para los usuarios que “se están resolviendo”. También subrayó que la cartera tiene “una estrategia integral para la atención a la salud mental”.

Ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

El caso Miralles

En cuanto a la decisión de la ministra de reducir la suspensión a la actividad de Miralles de cinco a tres años por la mala praxis y muerte de Soledad Barrera -definición que la semana pasada fue revertida por Presidencia- el jerarca sostuvo que “el Estado de derecho funciona cuando un ministerio toma decisiones y un ciudadano se siente lesionado, con los recursos de revocación jerárquicos para poder garantizar sus derechos”.

Y añadió: “La familia (de Barrera) se sintió obviamente agraviada, presentó un recurso de revocación, se hizo un nuevo análisis de la situación con informes políticos claros, y se estableció que lo que correspondía eran los cinco años. Eso es lo que pasó y lo que se corrigió. Así que en ese sentido seguimos adelante”.