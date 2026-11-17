Una persecución casi de película tuvo lugar este lunes de tarde en Montevideo. Comenzó en la zona de Flor de Maroñas, pasó por Cordón y específicamente por 18 de Julio, luego siguió por diversos barrios y terminó de vuelta en Flor de Maroñas, donde un hombre requerido por homicidio fue detenido.

Información que divulgó la Jefatura de Policía de Montevideo indica que, en el marco de una investigación por un homicidio ocurrido el 17 de abril en Celiar y 12 de Octubre, en Flor de Maroñas, efectivos del Departamento de Homicidios buscaban a un joven de 27 años, quien habría actuado en complicidad con otro hombre de 41 años que ya había sido formalizado con prisión.

Al requerido lo vieron este lunes efectivos del Departamento de Homicidios que hacían un operativo en la zona para atraparlo. Identificaron la camioneta en la que se movía en Camino Maldonado y Libia pero, al indicarle que detuviera la marcha, el conductor hizo caso omiso y emprendió la fuga. Allí inició la persecución "que se extendió por distintos barrios de Montevideo", según consta en el parte policial.

Momentos de tensión en 18 de Julio: el paso por la vereda y el choque

Al operativo se incorporaron distintas dotaciones policiales. Uno de los momentos de mayor tensión se vivió en 18 de Julio a una hora de importante tráfico vehicular y de peatones. En la esquina con Juan Paullier, policías se pusieron cerca de la camioneta pero el conductor subió a la vereda y, tras lograr pasar en el espacio formado entre un árbol, un quiosco de revistas y un restaurante, chocó contra una camioneta y huyó, mientras algunas personas corrían.

Un video difundido por Telemundo (Teledoce) muestra cómo fue esa situación.

🔴🔴 VIDEO: REQUERIDO POR ASESINATO QUE ESCAPABA DE LA POLICÍA EN CAMIONETA SE SUBIÓ A LA VEREDA EN 18 DE JULIO.



Tras lo sucedido en 18 y Juan Paullier este lunes de tarde, huyó hacia 8 de Octubre.



Luego de atrincherarse en una casa de Parque Guaraní, fue detenido en la… pic.twitter.com/9iX8zY5E2e — Telemundo (@TelemundoUY) November 17, 2026

El cerco táctico nocturno: el rol del dron y la captura final con armas y drogas

Minutos después, el vehículo fue localizado abandonado, sin ocupantes, en la zona de Pasaje D y Pasaje E, Flor de Maroñas. En el marco del operativo, Homicidios estableció que el joven se encontraba en una vivienda de la zona y llegaron más unidades para reforzar la seguridad.

"Los equipos establecieron un cerco policial y vigilancia estratégica" en torno a la casa "teniendo en cuenta las características del lugar, compuesto por pasajes peatonales y abundante vegetación".

Finalmente en la madrugada un dron de la Policía "detectó una motocicleta que se aproximaba a la zona del operativo" mientras en la parte trasera de la vivienda los efectivos "percibieron movimientos".

De repente se observó "a un hombre que salía desde la vegetación, llevando una mochila y con parte del rostro cubierto". "Al recibir la voz de alto, el hombre emprendió la fuga a pie e intentó dirigirse hacia la motocicleta que lo aguardaba en las inmediaciones de una cañada, conducida por otro individuo", dice el parte policial.

Entonces se inició una nueva persecución y lograron detener al joven antes de que abordara la moto. "Se le incautó dinero en efectivo y un teléfono celular. Asimismo, en la mochila que llevaba consigo se encontró una pistola tipo Glock con cargador extensible, varios envoltorios con sustancia estupefaciente, presuntamente pasta base de cocaína, y dinero en efectivo", añade el parte, que señala que el detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Homicidios de tercer turno.