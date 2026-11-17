La decisión de los intendentes de hacer cambios en la patente de rodados, que llegó el domingo de noche, a horas de que se venciera el plazo legal, causó revuelo. Ya hay legisladores que hablan de modificar la ley de creación del Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucive) —teniendo en cuenta las limitaciones para accionar por la autonomía de las intendencias— y que acusan a los jefes de los gobiernos departamentales de subestimar a la población.

El Congreso de Intendentes logró un consenso a contrarreloj y, aunque había diferentes posturas sobre qué cambios hacer en el cálculo de las patentes, hoy no se escuchan públicamente voces discordantes. Es más, el presidente del Congreso, Carlos Enciso, realizó una conferencia el lunes, que arrancó así: “Lo ideal es enemigo de lo bueno y llegamos a un acuerdo trabajoso”.

Los intendentes, por un lado, resolvieron que los vehículos a combustión mantengan en 2027 los importes de la patente de 2026, pese a que hubo una reducción del valor de mercado de los vehículos —parámetro clave para el cálculo de este impuesto— y una caída del dólar.

Por otra parte, se aumentó la alícuota que pagan algunos autos cero kilómetro eléctricos. Hasta ahora, era un 3% del valor de mercado sin IVA. Para 2027, ese porcentaje queda solo para los vehículos de menos de US$ 19.000 sin IVA. En tanto, se eleva al 4% para los de hasta US$ 25.000 (sin IVA) y al 5% con valor superior a US$ 25.000 (sin IVA).

El coordinador del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), César García Acosta, explicó que el valor de referencia de mercado de los vehículos tuvo una reducción entre un 5% y 6% en promedio para los usados, “sin la incidencia del tipo de cambio”. Ante la consulta de si esto se tomó en cuenta al decidir mantener los importes de los a combustión para 2027, recordó que los intendentes resolvieron no ajustar los valores por Índice de Precios del Consumo (IPC).

También hizo hincapié en que están “obligados a cuidar la homogeneidad” en la recaudación de la patente. Y enfatizó: “Si recaudé X pesos en un año, al siguiente tengo que recaudar lo mismo”.

Cabe recordar que, además de las alícuotas sobre el valor de mercado, hay patentes que tienen un importe fijo que se ajusta por IPC, como las motos usadas de hasta 499 cc.

El intendente de Florida hizo hincapié en el “periodo de transición” que se vive por el aumento de la venta de vehículos eléctricos. El año 2026 es “bisagra”, con un impacto en la reducción del precio de los usados a combustión. Por eso, considera que la realidad se “equilibra” con la decisión de elevar las alícuotas de los eléctricos de mayor valor.

Enciso, además, enfatizó que los ingresos por las patentes son “de los pocos recursos genuinos que tienen las intendencias, del interior fundamentalmente”. Es dinero —continuó— que está en sus “presupuestos quinquenales aprobados”. “Se ven tangiblemente en obras, educación, carreteras, calles y rutas y en un montón de temas vinculados a la seguridad vial”, añadió, defendiendo la gestión de los gobiernos departamentales.

Bajo la lupa de diputados

Varios legisladores de la oposición a nivel de gobierno nacional salieron al cruce de los intendentes por la decisión de hacer cambios en la patente. Esto pese a que, de las 19 intendencias, 14 tienen un jefe departamental del Partido Nacional (siendo uno por el lema Coalición Republicana) y uno es del Partido Colorado.

Del Partido Colorado, el diputado Juan Martín Jorge dijo a El País que el “sistema se debe una reforma” porque, entre otras cosas, debería haberse visto reflejada en la patente la reducción del valor de los usados. Aunque entiende que los intendentes tienen compromisos presupuestales asumidos, no cree que sea justo que se “cargue a la ciudadanía”.

El colorado insiste en la necesidad de hacer una auditoría al Sucive para conocer sus gastos desde que se creó. Pero hay otras propuestas, vinculadas a la tasación. Quiere que se establezca un “criterio claro y objetivo” para determinar el valor de los usados, así como que se haga un llamado para que varias empresas ofrezcan el servicio o que, incluso, el Estado lo haga.

De Cabildo Abierto, el diputado Álvaro Perrone consideró “completamente negativo” el anuncio que realizó el Congreso de Intendentes. “Los intendentes dicen que mantienen el precio de la patente como una información positiva, pero significa subirlo”, criticó en diálogo con El País.

Asimismo, cree —y lo menciona vinculado a los cambios en los eléctricos— que hay un problema “de fondo”: el “descalabro económico, sobre todo en el clientelismo y en cargos de confianza”.

Ahora evalúa cuáles pueden ser los siguientes pasos a seguir desde el Poder Legislativo.

Una opción es ver cuáles modificaciones pueden hacer a través de la ley de Sucive. Pero no es el único camino que ve. Tiene la idea de que, “si los intendentes van a recaudar más y el Poder Ejecutivo pierde recaudación en rentas generales por vender menos combustible, se pueden equiparar las cuentas en la Rendición de Cuentas”, una decisión que tiene la vía legislativa.

Otra propuesta es que sea pública la discusión de cómo se definen las patentes, algo que hoy no sucede. “No sabemos quiénes están a favor o quiénes en contra en el Congreso de Intendentes. Habría que filmar las sesiones del Congreso de Intendentes”, finalizó.

Senador lanza plataforma

El senador blanco Sebastián Da Silva publicó una plataforma en la que se ingresa el modelo del auto y su año y, según promete el sitio web, devuelve cuál es el valor promedio del mercado en Uruguay. Esto lo hace con información pública de Mercado Libre, Car One y El Gallito.

“Hay una decisión muy alejada del sentido común”, dijo a El País en referencia a la decisión de mantener los valores de 2026 para 2027. En esa línea, continuó: “Un contribuyente informado, es un contribuyente que reacciona. Así formar la rebelión del contribuyente”.

Se debe tener en cuenta que el Congreso de Intendentes utiliza la información de la empresa Autodata para saber cuál es el valor de mercado de los vehículos.

En la conferencia, García Acosta afirmó que “no están en cuestionamiento los aforos Autodata”.

Los dos ediles de Andújar

El diputado blanco Sebastián Andújar es otro de los legisladores que criticó la resolución de los intendentes. “¿A quiénes quieren subestimar? Congelar no es bajar. Es subir sin que se note”, publicó en su cuenta de X a primer hora del lunes, y añadió: “Cambio de reglas=traicionar la confianza del consumidor”.

Enciso, también del Partido Nacional, ante la consulta por las críticas, recordó que las patentes son “resorte” de las intendencias, “con sus autonomías departamentales”. Pero redobló la apuesta: “El legislador de Canelones sabe muy bien que sus dos ediles votaron un fideicomiso a la intendencia. ¿Cuál era el respaldo? El Sucive. En algún momento nos olvidamos del tributo final, que es la patente, y en otro salimos demagógicamente a criticar que no la bajamos”.