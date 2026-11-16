Patente 2027: intendentes mantienen valores para autos a combustión y aumentarán los de eléctricos más caros

Al filo del plazo legal, los intendentes resolvieron hacer cambios en la patente de rodados de 2027. Hay dos claves de los resultados de las negociaciones que se dieron en los últimos días: para los vehículos a combustión se mantendrán los importes de 2026, sin ajustes, y para los eléctricos de mayor valor se iniciará una transición hacia un aumento.

Para explicar las modificaciones, primero cabe recordar cómo se calcula la patente. Este impuesto es un porcentaje —que varía según el año del vehículo (sobre todo, si es cero kilómetro) y si es a combustión o energía eléctrica— del valor del mercado.

El Congreso de Intendentes resolvió mantener los mismos valores de 2026 para la patente de 2027. Eso significa que se mantienen las alícuotas pero que, a su vez, se toman de referencia los mismos valores de mercado que había el año pasado.

Para los autos y camionetas a nafta o gasoil es así: los cero kilómetro pagan un 5% del valor de mercado (sin IVA) y los usados abonan un 4,5% del valor de mercado.

La gran diferencia está en los autos eléctricos.

Hasta ahora, los cero kilómetro pagaban un 3% del valor de mercado (sin IVA) y los usados un 2,25% sobre el valor de mercado.

El Congreso de Intendentes resolvió en la tarde del domingo diferenciar los vehículos eléctricos 0 kilómetro según el valor de mercado. Para los que tienen un valor inferior a US$ 19.000, la alícuota se mantiene en 3%. Sin embargo, se eleva a 4% para los de hasta US$ 25.000 (sin IVA) y a 5% con valor superior a US$ 25.000 (sin IVA).

Los usados mantienen un 2,25% sobre el valor de mercado.

Por último, se comunicó que “se resolvió otorgar facilidades, e implementar una campaña de reempadronamiento sin costo por un mes durante 2027 y 2028, con el objetivo que los ciudadanos puedan regularizar su situación, y empadronar su vehículo en el departamento en el que residen y así cumplir con la ley 18.456”.