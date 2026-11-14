Patente 2027: intendentes continúan negociaciones acercándose al plazo límite y bajo la atenta mirada de diputados

Los intendentes continúan en la búsqueda de consensos en el cálculo de las patentes de 2027. El plazo legal, algo que todos los jefes comunales tienen presente, es el próximo domingo. Este viernes los intendentes nacionalistas alcanzaron un acuerdo entrada la noche y al cierre de esta edición aún aguardaban por la respuesta de sus pares frenteamplistas. También se espera qué posición tomarán los colorados, que gobiernan en Rivera.

Las negociaciones comenzaron el jueves por videollamada, pero, ante la falta de consenso, el Congreso de Intendentes decidió ir a un cuarto intermedio para buscar acuerdos, en un tema que suele tener mucha repercusión.

La bancada de los nacionalistas —que reúnen a 15 gobiernos departamentales— acordó no subir la patente en los autos que son a nafta y gasoil y que el ajuste sea solo en los vehículos eléctricos de alta gama. También hay propuestas vinculadas al reempadronamiento, según indicaron a El País fuentes del Congreso.

Lo cercano de vencer el plazo legal para que definan los intendentes ya alertó a legisladores del Partido Colorado y Cabildo Abierto. Tanto Juan Martin Jorge como Álvaro Perrone se pronunciaron, al igual que lo habían hecho en enero, cuando se encendió la polémica por el incremento que hubo en el valor de las patentes.

El colorado Jorge reclamó una auditoría externa del Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucive) para saber cuáles han sido los gastos hechos hasta el momento. “Estamos hablando de plata de todos, y lo mínimo que merecemos como ciudadanos es saber en qué se gastó”, dijo a El País. Además, exige terminar con el actual contrato con Autodata, empresa que brinda los valores en el mercado de los vehículos —sobre los que después se calcula la patente— y el contrato que liga la administración a República Afisa, que es la fiduciaria.

Para entender el reclamo del diputado, cabe recordar que la patente es un porcentaje del valor del mercado, dato que proporciona la empresa Autodata, que se contrató en 2012 por Sucive. Al valor de mercado se le aplica una alícuota que, para los de después de 1992, son: 5% para los nuevos, 4,5% para los usados, 3% para los eléctricos nuevos y 2,25% para los eléctricos usados.

También criticó que no haya mayor información pública de Sucive, a la que, dijo, debe acceder a través de pedidos de acceso a la información pública —la herramienta que tienen todos los ciudadanos para solicitar datos— y no con pedidos de informes desde el Parlamento, como sí puede con otros organismos públicos. Lo que, además, los legisladores tienen que hacer al Congreso de Intendentes, reclamó en su cuenta de X, y añadió: “Opacidad si la hay”.

Por su parte, el cabildante Perrone aseguró a El País que es de “sentido común que la baja de los precios de los vehículos” que hubo en el mercado “lleve a una baja de la patente”. Pero, dado que aún no hay definiciones, está a la espera de qué resuelven los intendentes en los días que restan, aunque aseguró que “hay cruces de llamadas entre legisladores” por este tema.

Antes había publicado en su cuenta de X que, al igual que el Parlamento actúa para “poner límites a los precios exorbitantes de las multas de tránsito” —en referencia a un proyecto de ley que ya se aprobó en Diputados y ahora se estudia en el Senado—, “lo hará” si no se da dicha correlación a la baja entre el valor de los vehículos y el costo de este impuesto.

El plazo límite de definición del 15 de noviembre, que es el próximo domingo, no es una fecha arbitraria. Está establecida en la Ley N° 18.860, con la que se creó el Sucive. Para tomar una decisión —que, en última instancia, es política—, reciben recomendaciones de una comisión técnica, la que cada año debe entregar los informes antes del 31 de octubre.

Semanas atrás, el presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, aseguró a la salida del último encuentro presencial que, parte de la discusión alrededor de las patentes era qué hacer con los autos eléctricos, en especial los que tienen un valor por encima de los US$ 20.000.

“Hay intendencias que tienen mucha circulación (de estos vehículos), como Montevideo, Canelones y Maldonado, que dicen: ‘Es muy importante el porcentaje del eléctrico en nuestro parque automotor’. Pero no lo es tanto en otros departamentos. Entonces, estamos viendo cómo laudar esa discusión”, añadió el intendente de Florida.