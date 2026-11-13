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Argentina vs. Uruguay en vivo por la fecha FIFA de noviembre: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

Los dirigidos por Diego Forlán visitan en La Bombonera a los de Leonel Scaloni en un clásico del Río de la Plata que vuelve a reeditarse, pero ahora en un amistoso.

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Enrique Arrillaga
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El antecedente más cercano con alegría de la Celesta
¿Dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Uruguay?
La Bombonera pronta para el clásico del Río de la Plata
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Argentina y Uruguay!
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La Bombonera a la espera del partido entre Argentina y Uruguay.
La Bombonera a la espera del partido entre Argentina y Uruguay.
Foto: @Uruguay.

La selección de Uruguay vuelve a salir al ruedo en la fecha FIFA y visita desde las 20:00 a la selección de Argentina, en la cuarta presentación de Diego Forlán al frente de la Celeste que será en La Bombonera de Buenos Aires.

Luego de la derrota con Japón y las victorias ante Corea del Sur e India, la mayor sale nuevamente a escena y ahora lo hace nada menos que ante el equipo de Leonel Scaloni, quien renovó su vínculo con la AFA y continúa al frente del seleccionado que consiguió el subcampeonato en el Mundial 2026.

El antecedente más cercano con alegría de la Celesta

El partido de esta noche reedita un clásico del Río de la Plata que se volverá a jugar en La Bombonera, donde Uruguay le ganó a Argentina por 2 a 0 el 16 de noviembre de 2023 por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Los goles de la Celeste —que por ese entonces tenía a Marcelo Bielsa como entrenador— los anotaron Ronald Araujo y Darwin Núñez.

¿Dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Uruguay?

El partido que la selección de Argentina jugará frente a la selección de Uruguay desde la hora 20:00 en La Bombonera por la fecha FIFA de noviembre, se podrá ver en vivo en nuestro país. El encuentro será transmitido por DSports, DGO, Flow, Cableoperadores, AUF TV y Antel TV.

La Bombonera pronta para el clásico del Río de la Plata

La Bombonera, estadio del Club Atlético Boca Juniors, está lista para albergar una nueva edición del clásico del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay, selecciones que en esta oportunidad se medirán en un amistoso internacional.

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Argentina y Uruguay!

El equipo de Ovación y El País te dan la bienvenida a la cobertura en vivo y minuto a minuto del partido que desde la hora 20:00 jugarán en La Bombonera la selección de Argentina y la selección de Uruguay en el marco de la fecha FIFA del mes de noviembre.

La Bombonera a la espera del partido entre Argentina y Uruguay.
La Bombonera a la espera del partido entre Argentina y Uruguay.
Foto: @Uruguay.

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