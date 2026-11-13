Argentina vs. Uruguay en vivo por la fecha FIFA de noviembre: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

La selección de Uruguay vuelve a salir al ruedo en la fecha FIFA y visita desde las 20:00 a la selección de Argentina, en la cuarta presentación de Diego Forlán al frente de la Celeste que será en La Bombonera de Buenos Aires.

Luego de la derrota con Japón y las victorias ante Corea del Sur e India, la mayor sale nuevamente a escena y ahora lo hace nada menos que ante el equipo de Leonel Scaloni, quien renovó su vínculo con la AFA y continúa al frente del seleccionado que consiguió el subcampeonato en el Mundial 2026.