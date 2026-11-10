¿Cuándo vence la patente? Hasta qué día se puede pagar la sexta cuota en noviembre de 2026

El Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucive) informó la fecha del pago de la sexta cuota de la patente durante el mes de noviembre. Según establece el calendario del organismo, el próximo vencimiento de la patente en Uruguay será el viernes 20 de noviembre de 2026.

Hasta el sábado 31 de octubre de 2026, Sucive lleva registrados 5.872.926 pagos por un monto total de $29.054.626.659. Más de cuatro millones y medio de personas realizaron el trámite mediante el pago por agentes de cobranza de manera física, mientras que más de un millón de usuarios lo hicieron mediante el pago en línea, y 135.047 lo abonaron mediante débito automático.

Cómo pagar la patente de rodados en Uruguay

Actualmente, existen tres modalidades para abonar la patente de rodados en Uruguay: a través del trámite en línea, en redes de cobranza o mediante débito automático.

Una de las opciones es ingresar al sitio web de Sucive y seleccionar el apartado “Pagar Patente, Convenio, Infracciones y Otros”. Allí, se deben ingresar los datos de la matrícula y el número de padrón del vehículo, además de seleccionar el medio de pago.

El trámite en línea admite pagos mediante Banred, Banco República (BROU), BBVA, Banque Heritage, Santander, Itaú, Scotiabank, Bandes, HSBC, Visa y Mastercard.

También es posible abonar el tributo de forma presencial en cualquiera de las redes de cobranza habilitadas en todo el país o habilitando el débito automático con tarjeta de crédito, con previa autorización del banco correspondiente.

Tránsito frente a carteles de prohibido doblar y prohibido estacionar en Avenida 8 de Octubre esquina Avenida Garibaldi. Foto: Estefania Leal - Archivo El País.

Bonificaciones por el pago de la patente

La Intendencia de Montevideo (IMM) aclara que, por el pago contado de la totalidad de la patente, los organismos encargados ofrecen un 20% de bonificación, mientras que por el pago de cuotas bimestrales en fecha se ofrece un 10%. Al mismo tiempo, la comuna capitalina detalla los valores de la patente de servicios públicos divididos en:



Taxis: $15.321

Remises: $15.321

Ómnibus y similares: $12.767

Escolares: $17.874,68

Peatones y autos en el transito por avenida 18 de Julio esquina Constituyente, en el barrio Cordón de la ciudad de Montevideo. Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

No obstante, Sucive informa que no envía ningún tipo de mensaje con enlaces a internet. El organismo explica que, en caso de recibir cualquier tipo de mensaje de texto con un enlace indicando que se trata de una infracción de tránsito o similar, no se debe acceder, ya que el mensaje no es real.