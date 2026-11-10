¿Cuándo vence la patente? Hasta qué día se puede pagar la sexta cuota en noviembre de 2026
Sucive confirmó el próximo vencimiento del tributo vehicular en Uruguay y detalló las distintas vías disponibles para abonar la cuota, así como los descuentos previstos para quienes pagan en fecha.
El Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucive) informó la fecha del pago de la sexta cuota de la patente durante el mes de noviembre. Según establece el calendario del organismo, el próximo vencimiento de la patente en Uruguay será el viernes 20 de noviembre de 2026.
Hasta el sábado 31 de octubre de 2026, Sucive lleva registrados 5.872.926 pagos por un monto total de $29.054.626.659. Más de cuatro millones y medio de personas realizaron el trámite mediante el pago por agentes de cobranza de manera física, mientras que más de un millón de usuarios lo hicieron mediante el pago en línea, y 135.047 lo abonaron mediante débito automático.
Cómo pagar la patente de rodados en Uruguay
Actualmente, existen tres modalidades para abonar la patente de rodados en Uruguay: a través del trámite en línea, en redes de cobranza o mediante débito automático.
Una de las opciones es ingresar al sitio web de Sucive y seleccionar el apartado “Pagar Patente, Convenio, Infracciones y Otros”. Allí, se deben ingresar los datos de la matrícula y el número de padrón del vehículo, además de seleccionar el medio de pago.
El trámite en línea admite pagos mediante Banred, Banco República (BROU), BBVA, Banque Heritage, Santander, Itaú, Scotiabank, Bandes, HSBC, Visa y Mastercard.
También es posible abonar el tributo de forma presencial en cualquiera de las redes de cobranza habilitadas en todo el país o habilitando el débito automático con tarjeta de crédito, con previa autorización del banco correspondiente.
Bonificaciones por el pago de la patente
La Intendencia de Montevideo (IMM) aclara que, por el pago contado de la totalidad de la patente, los organismos encargados ofrecen un 20% de bonificación, mientras que por el pago de cuotas bimestrales en fecha se ofrece un 10%. Al mismo tiempo, la comuna capitalina detalla los valores de la patente de servicios públicos divididos en:
- Taxis: $15.321
- Remises: $15.321
- Ómnibus y similares: $12.767
- Escolares: $17.874,68
No obstante, Sucive informa que no envía ningún tipo de mensaje con enlaces a internet. El organismo explica que, en caso de recibir cualquier tipo de mensaje de texto con un enlace indicando que se trata de una infracción de tránsito o similar, no se debe acceder, ya que el mensaje no es real.
Toda la información relacionada con el pago de patentes, infracciones de tránsito, consulta del valor de la patente o cualquier tipo de trámite similar, se presenta a través de la web de Sucive.
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