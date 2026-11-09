Cuándo se podrá abonar el boleto con tarjeta de crédito y débito en los ómnibus de Montevideo

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó detalles sobre la incorporación de nuevos métodos de pago para abonar el servicio de ómnibus en la capital.

Según explicó la comuna, la iniciativa busca promover una movilidad más eficiente en el Sistema de Transporte Metropolitano (STM) y se comenzará a implementar a partir de junio de 2027.

El plan consiste en la implementación de nueva tecnología que permita incorporar el pago de los viajes a bordo de los ómnibus con: tarjetas de débito, crédito, prepagas nacionales e internacionales y versiones e-wallet.

Este proceso incluyó la colocación de nuevas máquinas expendedoras de boletos desde setiembre de este 2026, que permitieron realizar un plan piloto para la recarga automática de boletos estudiantiles gratuitos (categoría G) a bordo de los ómnibus en Montevideo. Esta medida buscaba beneficiar a más de 70.000 estudiantes de Educación Secundaria, tanto pública como privada.

Ómnibus de la empresa Cutcsa durante su recorrido en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

Nuevas funciones en la aplicación de Cómo Ir y la recarga rápida de la STM

Al mismo tiempo, la comuna capitalina suma a esta iniciativa la nueva versión de prueba de Cómo Ir, la aplicación gratuita que permite la visualización de líneas de transporte metropolitano y mayor accesibilidad para los usuarios.

Entre las principales novedades se destaca la posibilidad de monitorear en tiempo real el recorrido de las unidades y consultar el nivel de accesibilidad mediante rampa o piso bajo, así como la disponibilidad de aire acondicionado en la flota seleccionada.

Esta actualización de la herramienta añade además toda la información alrededor de las líneas y paradas correspondientes a los ómnibus suburbanos. Además, aquellas personas que sean usuarias de STM en línea podrán visualizar el saldo de su cuenta y tener la opción de la recarga rápida de su tarjeta tan solo con el código de su STM .

Persona revisando la aplicación de Cómo Ir. Foto: Chat GPT/Google Play

Cómo instalar la nueva versión de prueba de la app Cómo Ir

La versión de prueba en sistemas Android puede instalarse mediante el enlace del programa oficial para registrarse dentro de la tienda de Google Play. Por otro lado, los dispositivos con sistema iOS requieren la descarga previa de la aplicación TestFlight para luego unirse mediante el enlace público de prueba .