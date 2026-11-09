Deportivo Maldonado vs. Nacional por cuartos de final de Copa AUF Uruguay: hora, formaciones y dónde verlo en vivo

Con la mira puesta en conseguir por primera vez el título de campeón de la Copa AUF Uruguay, algo que aún no pudo conseguir en cuatro ediciones, Nacional sale a escena esta noche y desde las 21:00 horas visita a Deportivo Maldonado por los cuartos de final de este certamen.

Pero el objetivo del tricolor no es solamente sumarle una copa a su vitrina sino también asegurarse con ese posible título un lugar en la Copa Libertadores 2027 ya que hoy ocupa el cuarto lugar de la Tabla Anual a falta de dos fechas para el cierre del Torneo Clausura.

Es por eso que estas dos cosas se unen para que Daniel Carreño haya tomado una importante decisión de cara a este encuentro que se jugará en el Campus Municipal de Maldonado y que se podrá ver en vivo por AUF TV y DSports.

El entrenador albo optará por ir al escenario fernandino con un equipo de titulares ya que quiere seguir avanzando en este certamen pero también afianzando a una oncena que el fin de semana no tuvo actividad oficial debido a que no hubo fútbol por la visita del Papa León XIV a Uruguay.

Gabriel di Noia, DT de Deportivo Maldonado. Foto: Leonardo Mainé.

En tal sentido y con la ausencia de Francisco Calvo —única baja en el plantel debido a que fue convocado por la selección de Costa Rica para la fecha FIFA de noviembre— el equipo de Nacional para enfrentar esta noche al Depor será con Alexis Martín Arias en el arco; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates y Tomás Viera en la zaga; Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Luciano González y Camilo Cándido en zona de volantes, Tiziano Correa y Maximiliano Gómez en la ofensiva.

Cabe recordar que el conjunto tricolor viene de ganar de manera ajustada pero merecida en octavos de final frente a Ferro Carril de Salto por 2 a 1 en el encuentro que tuvo los dos goles de Maximiliano Silvera en el Estadio Artigas de Paysandú el 4 de noviembre.

Por su parte, Deportivo Maldonado, que eliminó en octavos a Porongos de Flores al que venció 3-0, jugará en su cancha buscando confirmar su muy buen momento en este pasaje de la temporada en todos los torneos que viene disputando.

El equipo de Gabriel Di Noia solo perdió uno de sus últimos 10 encuentros y precisamente fue ante Nacional —su rival de esta noche— en el juego correspondiente al Torneo Clausura disputado en el Gran Parque Central.

Daniel Carreño y Rodrigo Bengua: entrenador y ayudante técnico de Nacional. Foto: Archivo El País

Escolta de Peñarol en la Tabla Anual y a solo dos puntos del Mirasol a falta de seis por disputarse, el Depor quiere hacer historia en la Liga AUF Uruguaya pero también en la Copa Uruguay ya que al igual que Nacional, busca su lugar en las semifinales del torneo.

El probable equipo fernandino será con Nicolás Forastiero en el arco; Juan Martín Ginzo, Benjamín Cavenaghi, Joaquín Fernández y Juan Manuel Ramos en la zaga; Adrián Vila, Sebastián González, Santiago Cartagena y Bruno Centeno en la mitad de la cancha; Renato César y Emiliano Mozzone.

El árbitro del partido será Kevin Fontes, quien estará acompañado por Ernesto Hartwig y Sebastián Schroeder en las bandas, al tiempo que Marcelo García será el cuarto árbitro y Daniel Fedorczuk estará en el VAR junto a Marcelo Alonso.

Gonzalo Sosa, en el partido entre Porongos y Deportivo Maldonado por Copa AUF Uruguay. Foto: @maldosad.

Deportivo Maldonado vs. Nacional

COPA AUF URUGUAY | CUARTOS DE FINAL

Cancha: Campus Municipal de Maldonado

Hora: 21:00

Televisa: DSports / DGO / AUF TV

Árbitro: Kevin Fontes

Asistentes: Ernesto Hartwig y Sebastián Schroeder

Cuarto árbitro: Marcelo García

VAR: Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso

Deportivo Maldonado

Nicolás Forastiero

Juan Martín Ginzo, Benjamín Cavenaghi, Joaquín Fernández, Juan Manuel Ramos

Adrián Vila, Sebastián González, Santiago Cartagena, Bruno Centeno

Renato César, Emiliano Mozzone

D.T. Gabriel Di Noia