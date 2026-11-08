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Papa León XIV en Uruguay en vivo hoy 8 de noviembre: santa misa en Florida y su última visita antes de partir

El sumo pontífice visita hoy domingo 8 de noviembre el departamento de Florida y la localidad de Juanicó, en Canelones. Sobre las 15:30 partirá a Buenos Aires para seguir su gira por Sudamérica.

El País
El País
Actualizado:
CLAVES
Qué se puede llevar y qué no a la misa en Florida
Llega el papa León XIV a Juanicó
Salió de la cámara la histórica imagen de la Virgen de los Treinta y Tres
Empezó la procesión de la Vírgen de los Treinta y Tres
Dulce de leche y vino: los regalos que recibirá León XIV en Juanicó
Papa León XIV visita Florida y Canelones este domingo
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León XIV regresa a Latinoamérica en "un viaje muy deseado"
El papa León XIV en la audiencia general celebrada en el Vaticano
Foto: FABIO FRUSTACI/EFE

El papa León XIV continúa este domingo 8 de noviembre su viaje de tres días por Uruguay, en el marco de su gira por Sudamérica. Tras visitar Montevideo y Paysandú durante el viernes y el sábado, el sumo pontífice se trasladará a Florida y Canelones antes de partir al Aeropuerto de Carrasco y viajar a Buenos Aires.

A continuación, las claves del día:

  • El papa León XIV hará una parada de unos quince minutos en Juanicó, Canelones, a las 8:20 del domingo. Allí estarán el obispo de Canelones, Heriberto Bodeant, el obispo emérito Alberto Sanguinetti y el intendente canario, Francisco Legnani, además de legisladores del departamento.
  • Luego viajará al departamento de Florida. Sobre las 10:30 celebrará una misa en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, evento que se considera la “celebración central del viaje”. Para estar allí se requiere presentar entrada, que es gratuita.
  • Una vez finalizado el evento se desplazará a la Casa de Retiro Jesús Buen Pastor, ubicada muy cerca de ruta 5 en el acceso sur de la ciudad. Desde allí viajará al aeropuerto de Carrasco donde abordará el avión que lo llevará a Argentina.

Qué se puede llevar y qué no a la misa en Florida

La productora AM, que organiza los eventos del papa León XIV en Uruguay junto a la Conferencia Episcopal del Uruguay, confirmó la lista de elementos que no pueden llevarse a la misa en Florida.

Entre ellos se encuentran coches de bebé, sillas y conservadoras. La organización recomienda a los fieles asistir con alimentos livianos y agua.

La lista completa de elementos prohibidos puede encontrarse aquí.

Llega el papa León XIV a Juanicó

Ante la espera de cientos de fieles, el papa León XIV llegó a la localidad de Juanicó, Canelones. Allí, se espera que visite la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, donde bendecirá la imagen fundadora, plantará un olivo memorial y recibirá productos representativos de la zona -como dulce de leche y distintos vinos.

Fieles esperando al papa León XIV en Juanicó, Canelones.
Fieles esperando al papa León XIV en Juanicó, Canelones.
Foto: El País.
Fieles esperando al papa León XIV en Juanicó.
Fieles esperando al papa León XIV en Juanicó.
Foto: El País.

Salió de la cámara la histórica imagen de la Virgen de los Treinta y Tres

A la espera de que el papa León XIV llegue a Florida, inició la procesión de la Virgen de los Treinta y Tres. Como parte de la ceremonia, salió de la cámara la histórica imagen de la Virgen.

Mateo-Vázquez.jpg
Mateo Vázquez

Empezó la procesión de la Vírgen de los Treinta y Tres

El papa León XIV encabezará una santa misa masiva en Florida junto a la histórica imagen de la Virgen de los Treinta y Tres.

Dulce de leche y vino: los regalos que recibirá León XIV en Juanicó

En su parada por Juanicó, Canelones, el papa recibirá de regalo dos olivos, dos libros sobre la historia del lugar, un pote de dulce de leche y una canasta con vino de la zona.

Se espera que llegue a la localidad sobre las 8:20 del domingo, de camino a Florida, y que esté en Juanicó unos quince minutos.

Allí se encontrará con el obispo de Canelones, Heriberto Bodeant, el obispo emérito Alberto Sanguinetti y el intendente canario, Francisco Legnani, además de legisladores del departamento.

Lee la nota completa aquí

Papa León XIV visita Florida y Canelones este domingo

El papa León XIV viajará a Canelones y Florida para continuar con su recorrido por Uruguay. Se espera que sobre las 10:30 brinde una misa en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida, evento clave de su viaje por Uruguay.

El papa León XIV celebra la audiencia general semanal en el Vaticano.
El papa León XIV celebra la audiencia general semanal en el Vaticano.
Foto: EFE

Para ver el itinerario completo del papa en Uruguay se puede hacer click aquí.

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