Papa León XIV en Uruguay en vivo hoy 8 de noviembre: santa misa en Florida y su última visita antes de partir

El papa León XIV continúa este domingo 8 de noviembre su viaje de tres días por Uruguay, en el marco de su gira por Sudamérica. Tras visitar Montevideo y Paysandú durante el viernes y el sábado, el sumo pontífice se trasladará a Florida y Canelones antes de partir al Aeropuerto de Carrasco y viajar a Buenos Aires.
A continuación, las claves del día:
- El papa León XIV hará una parada de unos quince minutos en Juanicó, Canelones, a las 8:20 del domingo. Allí estarán el obispo de Canelones, Heriberto Bodeant, el obispo emérito Alberto Sanguinetti y el intendente canario, Francisco Legnani, además de legisladores del departamento.
- Luego viajará al departamento de Florida. Sobre las 10:30 celebrará una misa en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, evento que se considera la “celebración central del viaje”. Para estar allí se requiere presentar entrada, que es gratuita.
- Una vez finalizado el evento se desplazará a la Casa de Retiro Jesús Buen Pastor, ubicada muy cerca de ruta 5 en el acceso sur de la ciudad. Desde allí viajará al aeropuerto de Carrasco donde abordará el avión que lo llevará a Argentina.
Qué se puede llevar y qué no a la misa en Florida
La productora AM, que organiza los eventos del papa León XIV en Uruguay junto a la Conferencia Episcopal del Uruguay, confirmó la lista de elementos que no pueden llevarse a la misa en Florida.
Entre ellos se encuentran coches de bebé, sillas y conservadoras. La organización recomienda a los fieles asistir con alimentos livianos y agua.
La lista completa de elementos prohibidos puede encontrarse aquí.
Llega el papa León XIV a Juanicó
Ante la espera de cientos de fieles, el papa León XIV llegó a la localidad de Juanicó, Canelones. Allí, se espera que visite la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, donde bendecirá la imagen fundadora, plantará un olivo memorial y recibirá productos representativos de la zona -como dulce de leche y distintos vinos.
Salió de la cámara la histórica imagen de la Virgen de los Treinta y Tres
A la espera de que el papa León XIV llegue a Florida, inició la procesión de la Virgen de los Treinta y Tres. Como parte de la ceremonia, salió de la cámara la histórica imagen de la Virgen.
Empezó la procesión de la Vírgen de los Treinta y Tres
El papa León XIV encabezará una santa misa masiva en Florida junto a la histórica imagen de la Virgen de los Treinta y Tres.
Dulce de leche y vino: los regalos que recibirá León XIV en Juanicó
En su parada por Juanicó, Canelones, el papa recibirá de regalo dos olivos, dos libros sobre la historia del lugar, un pote de dulce de leche y una canasta con vino de la zona.
Se espera que llegue a la localidad sobre las 8:20 del domingo, de camino a Florida, y que esté en Juanicó unos quince minutos.
Allí se encontrará con el obispo de Canelones, Heriberto Bodeant, el obispo emérito Alberto Sanguinetti y el intendente canario, Francisco Legnani, además de legisladores del departamento.
Papa León XIV visita Florida y Canelones este domingo
El papa León XIV viajará a Canelones y Florida para continuar con su recorrido por Uruguay. Se espera que sobre las 10:30 brinde una misa en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida, evento clave de su viaje por Uruguay.
Para ver el itinerario completo del papa en Uruguay se puede hacer click aquí.