Papa León XIV en Uruguay en vivo hoy 8 de noviembre: santa misa en Florida y su última visita antes de partir

El papa León XIV continúa este domingo 8 de noviembre su viaje de tres días por Uruguay, en el marco de su gira por Sudamérica. Tras visitar Montevideo y Paysandú durante el viernes y el sábado, el sumo pontífice se trasladará a Florida y Canelones antes de partir al Aeropuerto de Carrasco y viajar a Buenos Aires.

A continuación, las claves del día:

