León XIV se detendrá unos minutos en la localidad canaria de Juanicó; le regalarán vino y dulce de leche

El papa León XIV se detendrá 15 minutos en Juanicó, Canelones, en la mañana del domingo y allí recibirá de regalo dos olivos, dos libros sobre la historia del lugar, un pote de dulce de leche y una canasta con vino de la zona.

Los libros serán “Crónicas de mi pueblo” y “Los secretos de una reliquia”, ambos escritos por el abogado Fernando Lúquez, alcalde nacionalista de esta localidad canaria de 3.878 habitantes, enclavada en una zona granjera y vitivinícola.

Uno de los olivos será plantado en el patio de la parroquia Santa Teresita del niño Jesús y el otro en el seminario Cristo Rey.

Lúquez explicó a El País que también se descubrirá una placa conmemorativa en la fachada de la iglesia que fue hidrolavada en estos días. El papa llegará al lugar sobre las 8.20 horas.

Matías Pérez Carvajal, un cantante de Las Piedras, interpretará a capella el “Ave María”.

La capilla, construida en 1930 fue edificada con una técnica alemana y su bóveda de hormigón armado es la primera de ese tipo en el país.

En la pequeña escala en Juanicó, el pontífice impartirá bendiciones. Allí estarán el obispo de Canelones, Heriberto Bodeant, el obispo emérito Alberto Sanguinetti y el intendente canario, Francisco Legnani, además de legisladores del departamento.

La escala está concebida como gesto hacia la diócesis de Canelones que el papa atravesará cuando vaya hacia Florida. Se consideró que un desvío a la capital departamental hubiese retrasado mucho la agenda.

La periodista uruguaya Carolina Bellocq informó en X que el sábado el papa se reunirá con sacerdotes agustinos (de cuya orden él fue prior general) y visitará el Hogar Sacerdotal, donde viven sacerdotes retirados. León XIV llegará en la tarde del viernes a Montevideo y partirá hacia Argentina el domingo.