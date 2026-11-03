Elecciones de hoy en Estados Unidos en vivo: resultados de los comicios de medio término y últimas noticias

Estados Unidos acude este martes a las urnas para unas elecciones de medio mandato en las que está en juego la mayoría republicana en el Congreso, que respalda la agenda del presidente Donald Trump, además de numerosos cargos estatales y locales.
Estas elecciones renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado —33 de 100 asientos—, así como dos puestos en la Cámara alta por Florida y Ohio, después de que el año pasado Marco Rubio y JD Vance asumieran los cargos de secretario de Estado y vicepresidente, respectivamente, y dejaran paso a dos legisladores designados.
No obstante, apenas siete de las bancas al Senado que se votan hoy están realmente en disputa: Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio y Texas. En ellas no solo se define quién controlará el Congreso, sino también si se rompen hegemonías que llevan décadas.
En 36 estados los estadounidenses elegirán gobernador además de alcaldes en ciudades como Washington DC, Los Ángeles, Oakland, Louisville y Raleigh, dentro de una jornada que incluye votaciones locales y estatales.
Está previsto que los grandes medios de comunicación del país empiecen a dar proyecciones de resultados parciales, no oficiales, desde el inicio del cierre de los primeros colegios electorales.
Con información de EFE
Abren todos los centros de votación en EE.UU.
Con la apertura de los centros de votación en Adak, en las islas Aleutianas de Alaska y Hawái, los últimos puntos de EE.UU. en iniciar la jornada por su huso horario, todos los colegios electorales del país ya están abiertos este martes para las elecciones de medio mandato, en las que están convocados más de 250 millones de estadounidenses.
Hawái y Adak abrieron sus centros a las 7:00 de la mañana hora local (17:00 GMT), dos horas después de que los votantes de la costa oeste lo hicieran, para unas votaciones que definirán si el Partido Republicano mantiene el control del Congreso.
En California, el estado con más votantes registrados en Estados Unidos, las urnas comenzaron a recibir electores a las 7:00 de la mañana (15:00 GMT). Las elecciones en este estado han llamado la atención nacional por la demanda entablada por el Gobierno Trump para apartar más de 20.000 papeletas enviadas por correo que, según alega, están incluidos en una lista federal de presuntos no ciudadanos.
Cuatro tribunales, incluyendo la Corte Suprema, rechazaron los pedidos del mandatario. Pero la tensión continúa. El gobernador de California, el demócrata, Gavin Newsom, desplegó abogados electorales en centros de votación claves, así como más de 1.000 observadores.
EFE.
El giro de Trump en plena jornada electoral: anuncia que suspenderá la mayor parte de la ayuda a Israel
El presidente Donald Trump declaró el martes que la mayor parte de la ayuda estadounidense a Israel se suspendería a finales de año, según un acuerdo alcanzado con el primer ministro Benjamin Netanyahu hace meses. Describió la declaración del día de las elecciones principalmente como un intento político de arrebatarle un argumento controvertido al ala izquierda del Partido Demócrata.
“Les estábamos dando 4 mil millones”, dijo Trump a Brian Kilmeade de Fox News en una entrevista matutina, justo cuando abrían las urnas en la costa este. “Así es. Pero se les cortará a fin de año”.
En cambio, describió un acuerdo diferente en el que Estados Unidos continuaría vendiendo armamento a Israel. Sin embargo, afirmó que Israel pagaría por ello, aparentemente mediante intercambios tecnológicos o en efectivo.
Nota completa en este enlace.
James Talarico, el demócrata que amenaza con romper 30 años de hegemonía republicana en Texas
Texas, el gran bastión republicano del sur de Estados Unidos, no elige un senador demócrata desde 1993. Este martes, en las elecciones de medio término, James Talarico, legislador estatal de 37 años, exprofesor de secundaria y seminarista presbiteriano, intenta cortar esa racha frente al republicano Ken Paxton, fiscal general del estado y candidato respaldado por el presidente Donald Trump.
El duelo es uno de los más seguidos de una jornada.
Nieto de un predicador bautista, hijo de una madre soltera y criado con un padre adoptivo, Talarico puso su fe cristiana en el centro de la campaña. Usa referencias bíblicas para defender posiciones progresistas y ha dicho que planea ordenarse como pastor. "La justicia económica se menciona 3.000 veces en nuestras Escrituras", dijo a comienzos de año en el podcast de Ezra Klein, del New York Times, y agregó que no aparece "por ninguna parte" en el nacionalismo cristiano ni en la derecha religiosa.
Un condado de Florida registra fallas electorales e inundaciones en un centro de votación
El condado de Broward (Florida) registró problemas al inicio de la jornada electoral estadounidense, debido a una falla temporal del sistema de votación y a las inundaciones que obligaron a trasladar uno de sus centros en la localidad de Davie causadas por las intensas lluvias de los últimos dos días.
En ese condado, a unos cuarenta kilómetros al norte de Miami, una falla del sistema afectó durante unos quince minutos los centros de votación, aunque las autoridades informaron de que fue solucionada.
Además, poco después de la apertura de las urnas, que se llevó a cabo a las 7:00 de la mañana (12:00 GMT), las inundaciones obligaron a trasladar un centro electoral de la localidad de la ciudad de Davie, del club social Paradise Village al parque Tree Tops, situado a unos seis kilómetros por carretera.
El sur de Florida, una de las principales concentraciones de votantes del estado, afronta este martes la jornada con lluvias dispersas y riesgo de inundaciones localizadas.
EFE.
Abrieron las urnas en la costa este de EEUU en decisivas elecciones de mitad de mandato
Las urnas abrieron este martes en la costa este de Estados Unidos para unas elecciones de mitad de mandato que podrían trastocar la presidencia de Donald Trump, con los demócratas tratando de hacerse con el control del Congreso y limitar de forma significativa sus poderes ejecutivos.
Varias encuestas pronostican que los demócratas tomarán el control de la Cámara de Representantes y tienen posibilidades de arrebatar el Senado a los republicanos, impulsados por el resentimiento de los votantes hacia un presidente profundamente impopular, el fuerte aumento de los costos de la energía y el prolongado conflicto con Irán.