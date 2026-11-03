Elecciones de hoy en Estados Unidos en vivo: resultados de los comicios de medio término y últimas noticias

Estados Unidos acude este martes a las urnas para unas elecciones de medio mandato en las que está en juego la mayoría republicana en el Congreso, que respalda la agenda del presidente Donald Trump, además de numerosos cargos estatales y locales.

Estas elecciones renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado —33 de 100 asientos—, así como dos puestos en la Cámara alta por Florida y Ohio, después de que el año pasado Marco Rubio y JD Vance asumieran los cargos de secretario de Estado y vicepresidente, respectivamente, y dejaran paso a dos legisladores designados.

No obstante, apenas siete de las bancas al Senado que se votan hoy están realmente en disputa: Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio y Texas. En ellas no solo se define quién controlará el Congreso, sino también si se rompen hegemonías que llevan décadas.

En 36 estados los estadounidenses elegirán gobernador además de alcaldes en ciudades como Washington DC, Los Ángeles, Oakland, Louisville y Raleigh, dentro de una jornada que incluye votaciones locales y estatales.

Está previsto que los grandes medios de comunicación del país empiecen a dar proyecciones de resultados parciales, no oficiales, desde el inicio del cierre de los primeros colegios electorales.

Con información de EFE