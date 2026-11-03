El giro de Trump en plena jornada electoral: anuncia que suspenderá la mayor parte de la ayuda a Israel

El presidente Donald Trump declaró el martes que la mayor parte de la ayuda estadounidense a Israel se suspendería a finales de año, según un acuerdo alcanzado con el primer ministro Benjamin Netanyahu hace meses. Describió la declaración del día de las elecciones principalmente como un intento político de arrebatarle un argumento controvertido al ala izquierda del Partido Demócrata.

“Les estábamos dando 4 mil millones”, dijo Trump a Brian Kilmeade de Fox News en una entrevista matutina, justo cuando abrían las urnas en la costa este. “Así es. Pero se les cortará a fin de año”.

En cambio, describió un acuerdo diferente en el que Estados Unidos continuaría vendiendo armamento a Israel. Sin embargo, afirmó que Israel pagaría por ello, aparentemente mediante intercambios tecnológicos o en efectivo.

En los últimos meses, Netanyahu ha hablado de retirar la ayuda estadounidense, pero sin establecer un calendario. Los comentarios de Trump parecían reconocer que sería extraordinariamente difícil conseguir nuevos paquetes de ayuda en el Congreso, y quizás imposible después de las elecciones del martes. Sin embargo, nunca mencionó la Franja de Gaza ni la rápida disminución del apoyo a Israel en Estados Unidos a raíz de sus acciones en los tres años transcurridos desde los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023.

"No la necesitan", dijo Trump refiriéndose a la ayuda estadounidense. "¿Y por qué deberíamos soportar los ataques de lunáticos como El-Sayed cuando no la necesitan?", añadió, en alusión a Abdul El-Sayed, el candidato demócrata a un escaño vacante en el Senado por Michigan, quien ha sido uno de los críticos más abiertos de Israel.

“Es un argumento desafortunado”, dijo Trump. Añadió que “Israel es nuestro número uno”, pero también un “país próspero”.

El doctor Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Michigan, habla con periodistas después de un acto en Detroit en el que habló el expresidente Barack Obama, el 24 de octubre de 2026. Nick Hagen/The New York Times

Netanyahu tenía sus propios motivos para retirarse del acuerdo: el control de la ayuda a Israel se ha convertido cada vez más en un arma para quienes en el Congreso intentan presionar al gobierno israelí.

Si Israel recibiera armamento estadounidense mediante ventas militares más tradicionales, o como parte de un acuerdo comercial y tecnológico, el proceso podría dejar de ser una batalla ritualizada en el Congreso, aunque la supervisión parlamentaria no desaparecería.

El momento elegido para la declaración de Trump fue sorprendente: justo cuando se abrían las urnas en Estados Unidos, un presidente republicano se distanciaba de lo que se había convertido en un pilar de la política exterior estadounidense durante décadas. La oficina de Netanyahu no hizo comentarios inmediatos sobre la declaración del presidente, y es seguro que el tema saldrá a relucir mientras Netanyahu intenta formar gobierno tras las elecciones inconclusas de la semana pasada en Israel.

David E. Sanger / The New York Times