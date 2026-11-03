Murió el delantero del Tenerife Jesús de Miguel tras un golpe con el arquero rival
Luego del golpe en un partido por la Segunda División, sufrió un paro cardiorrespiratorio. Tras permanecer bajo asistencia médica, la noticia devastó al deporte español. Advertencia de imágenes sensibles.
El delantero del Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, murió este martes tras el golpe que sufrió con un contrario del Andorra el lunes en un partido de la Segunda División española.
"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento" de De Miguel a las 8:00 hora local, ingresado de urgencia el lunes tras chocar con el portero del Andorra, Jesús Owono.
El golpe que acabó con De Miguel en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife se produjo en los últimos minutos del encuentro entre el Tenerife y el Andorra.
Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) November 3, 2026
No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b
¿Cómo ocurrió el trágico golpe en el partido entre el Tenerife y el Andorra?
De Miguel se disponía a controlar un balón en el centro del campo cuando Owono salió a intentar despejar la pelota, arrollando al delantero rival en una imagen que dejó en silencio al estadio Heliodoro Rodríguez López.
El jugador del Tenerife quedó tendido en el suelo donde fue atendido por las asistencias. Según la prensa española, el jugador del Tenerife sufrió un paro cardiorrespiratorio tras el golpe, del que pudo ser reanimado.
El árbitro suspendió el encuentro y De Miguel fue evacuado en ambulancia al hospital, donde quedó ingresado.
ADVERTENCIA: IMÁGENES SENSIBLES
🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026
En un principio se había informado de que se encontraba "estable dentro de la gravedad", aunque otro comunicado a última hora de la madrugada del martes apuntaba a que había "empeorado neurológicamente".
"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza", expresó el Tenerife en su comunicado, difundido en redes sociales sobre una foto del jugador en blanco y negro.
"Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", añadió el club canario.
"La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos", concluye la nota del conjunto tinerfeño.
De Miguel llevaba algo más de una temporada en el Tenerife, al que había llegado en el verano de 2025 procedente del Castellón.
La reacción del fútbol español: mensajes de pésame de clubes
Nada más conocerse la noticia de su fallecimiento los mensajes de pésame se han sucedido, empezando por el Andorra.
"Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife", afirmó el club andorrano en un mensaje en sus redes sociales.
"Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús", escribió en la red X el exfutbolista Gerard Piqué, máximo accionista del Andorra.
🖤 Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife— FC Andorra (@fcandorra) November 3, 2026
Descanse en paz
Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y varios otros clubes se han unido al luto por el fallecimiento del jugador del Tenerife.
También la Federación Española y en general todo el mundo del fútbol español han mostrado su pésame por la muerte de De Miguel.
AFP
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