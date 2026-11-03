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El País Ovación Fútbol

Murió el delantero del Tenerife Jesús de Miguel tras un golpe con el arquero rival

Luego del golpe en un partido por la Segunda División, sufrió un paro cardiorrespiratorio. Tras permanecer bajo asistencia médica, la noticia devastó al deporte español. Advertencia de imágenes sensibles.

03/11/2026, 07:22
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Jesús de Miguel Alameda, jugador del Tenerife que falleció tras chocar con otro futbolista.
Jesús de Miguel Alameda, jugador del Tenerife que falleció tras chocar con otro futbolista.
Foto: X/@CDTOficial

El delantero del Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, murió este martes tras el golpe que sufrió con un contrario del Andorra el lunes en un partido de la Segunda División española.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento" de De Miguel a las 8:00 hora local, ingresado de urgencia el lunes tras chocar con el portero del Andorra, Jesús Owono.

El golpe que acabó con De Miguel en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife se produjo en los últimos minutos del encuentro entre el Tenerife y el Andorra.

La patada del arquero del Andorra que derivó en la muerte del jugador del Tenerife Jesús de Miguel

¿Cómo ocurrió el trágico golpe en el partido entre el Tenerife y el Andorra?

De Miguel se disponía a controlar un balón en el centro del campo cuando Owono salió a intentar despejar la pelota, arrollando al delantero rival en una imagen que dejó en silencio al estadio Heliodoro Rodríguez López.

El jugador del Tenerife quedó tendido en el suelo donde fue atendido por las asistencias. Según la prensa española, el jugador del Tenerife sufrió un paro cardiorrespiratorio tras el golpe, del que pudo ser reanimado.

El árbitro suspendió el encuentro y De Miguel fue evacuado en ambulancia al hospital, donde quedó ingresado.

ADVERTENCIA: IMÁGENES SENSIBLES

En un principio se había informado de que se encontraba "estable dentro de la gravedad", aunque otro comunicado a última hora de la madrugada del martes apuntaba a que había "empeorado neurológicamente".

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza", expresó el Tenerife en su comunicado, difundido en redes sociales sobre una foto del jugador en blanco y negro.

"Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", añadió el club canario.

"La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos", concluye la nota del conjunto tinerfeño.

De Miguel llevaba algo más de una temporada en el Tenerife, al que había llegado en el verano de 2025 procedente del Castellón.

Muere el delantero del Tenerife Jesús de Miguel tras el golpe que sufrió contra el Andorra
Muere el delantero del Tenerife Jesús de Miguel tras el golpe que sufrió contra el Andorra
Foto: Ramón de la Rocha/EFE

La reacción del fútbol español: mensajes de pésame de clubes

Nada más conocerse la noticia de su fallecimiento los mensajes de pésame se han sucedido, empezando por el Andorra.

"Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife", afirmó el club andorrano en un mensaje en sus redes sociales.

"Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús", escribió en la red X el exfutbolista Gerard Piqué, máximo accionista del Andorra.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y varios otros clubes se han unido al luto por el fallecimiento del jugador del Tenerife.

El Real Madrid guarda un minuto de silencio por el fallecimiento del jugador del Tenerife Jesús de Miguel momentos antes del inicio del entrenamiento del equipo en Valdebebas.
El Real Madrid guarda un minuto de silencio por el fallecimiento del jugador del Tenerife Jesús de Miguel momentos antes del inicio del entrenamiento del equipo en Valdebebas.
Foto: EFE/ Javier Lizón

También la Federación Española y en general todo el mundo del fútbol español han mostrado su pésame por la muerte de De Miguel.

AFP

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