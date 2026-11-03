La actualidad de los reservados de Uruguay para la fecha FIFA de noviembre y los dilemas que debe resolver Forlán

La segunda prueba de Diego Forlán está por empezar y esta vez la dificultad, al menos en la previa, es mayor. Uruguay enfrentará a las selecciones de Argentina y República Dominicana por la fecha FIFA de noviembre, con lo que se cerrará el año deportivo de la Celeste. El primer partido será ante el equipo subcampéon del mundo en un clásico del Río de la Plata que nunca se vive como un amistoso. Los combinados se verán las caras el próximo viernes 13 en La Bombonera y es allí cuando Diego Forlán podrá seguir mostrando sus credenciales para continuar o no como entrenador de la Celeste.

Para estos dos encuentros, tras la gira por Asia que finalizó un saldo de dos victorias y una derrota, el entrenador reservó 42 futbolistas. La lista se hizo pública el pasado 23 de octubre y hasta el momento hubo una sola baja por lesión: Nahitan Nández. Por un momentos se temió que Federico Valverde podría perderse nuevamente la citación de Cachavacha, pero el Pajarito ya entrena normal con el Real Madrid y está recuperado.

El dilema del arco

Cristopher Fiermarín en el arco de la selección de Uruguay frente a República Dominicana. Foto: AUF

El arquero es una de las grandes disyuntivas post Fernando Muslera, así que Forlán está probando. En Asia le dio un partido a cada uno y en esta oportunidad podría ser el turno de convocar a Ignacio Arruabarrena.

Cristopher Fiermarín disputó cuatro de los cinco partidos de Bucaramanga desde que llegó de la gira por Asia y se perdió uno por una sobrecarga en los aductores de la cadera derecha, lo cual, según informó el club “limitó su participación habitual en entrenamientos recientes” y no fue convocado. Al cierre de esta edición tenía un cruce clave ante Atlético Nacional.

Thiago Cardozo fue suplente en el primer partido post Asia y su equipo ganó, pero luego retornó a la titularidad en los siguientes tres encuentros.

Santiago Mele es el de menor rodaje y hoy en día perdió consideración para el DT; apenas sumó 90’ en los últimos tres meses con Independiente. Había atajado el 12 de agosto por Copa Argentina y volvió el 25 de octubre en la derrota 1-0 ante Boca Juniors por el Clausura.

De Arruabarrena (29) es el de mayor regularidad en su segundo ciclo en Arouca, es el dueño del arco en su equipo y el de los pocos uruguayos en este puesto en Europa. En los 10 partidos de temporada le convirtieron siete goles y logró seis vallas en cero.

Sebastián Jaume, de gran manejo de balón con los pies, es el único del medio local, tiene 22 años y es el de mayor proyección ya que viene siendo figura en Albion. Pese a que tuvo una molestia en el calentamiento ante Central, ya está recuperado, según pudo saber Ovación, la selección preguntó por él al Pionero, que decidió cuidarlo y no alinearlo ayer ante Deportivo Maldonado.

La defensa

Federico Pereira festeja la victoria de Toluca sobre León en la LigaMX Foto: @rafinha_rocks / Toluca

Guillermo Varela estuvo en rotación, siendo suplente en Flamengo en las semifinales de la Libertadores y titular (presencia perfecta) en el Brasileirão, mientras que en el otro lateral Joaquín Piquerez, a quien Palmeiras no ve con buenos ojos prestar y seguro no lo haga, teniendo en cuenta la final de la Libertadores (28/11), viene siendo titular. Su compañero, el nacionalizado Alexander Barboza es una alternativa frecuente en la zaga del Verdão.

Santiago Mouriño, que juega de defensa y lateral, viene de anotar goles en las dos primeras jornadas de fase de liga de Champions con Villarreal y hoy juega con PSG. Kevin Amaro está siendo titular en el Genk de Bélgica; Sebastián Cáceres está alternando en el Celta de Vigo pero viene de completar 90’ en la victoria del equipo por Europa League; Ronald Araujo, al que le hizo bien la salida del Barcelona, está en un gran momento siendo indiscutido en Liverpool, haciendo goles (dos en 14 partidos) y hasta defendiendo pelotas con tranques de cabeza en el piso.

Santiago Bueno se va afianzando en la defensa del América de México, lleva un gol en cuatro partidos y en el juego ante Toluca del domingo tuvo un error que Federico Viñas supo aprovechar; su compañero y tocayo, Federico Pereira, que es una de las novedades de la lista de Forlán, fue expulsado en ese mismo partido y terminó haciéndole seña a los hinchas recordándole el bicampeonato que logró. El defensa central, también puede jugar de lateral derecho, tiene 26 años, fue campeón con Liverpool y en 2024 fue transferido a Toluca, club en el que tiene contrario hasta 2028 y en el que se ha convertido en figura. Además de ser titular indiscutido, hace tiempo que viene cumpliendo con rendimientos sobresalientes.

José María Giménez se acopló al Deportivo La Coruña, aportando solvencia y jerarquía con continuidad, al tiempo que Mathías Olivera se recuperó de la molestia por la que lo desafectaron en Asia pero el domingo salió sentido a los 80’ del partido frente a Juventus y le harán estudios para saber la entidad, mientras que Juan Rodríguez también se ha ganado el puesto en la Serie A con Cagliari.

Juan Sanabria es titular y con gran regularidad en El Real Salt Lake de la MLS, al igual que Lucas Olaza en Krasnodar ruso y Nicolás Marichal en Dinamo Moscú.

El mediocampo

Federico Valverde en Real Madrid. Foto: AFP.

En el mediocampo Federico Valverde atraviesa un gran momento, aunque destacándose en el discutido lateral derecho. Tras la molestia en el clásico, Mourinho le dio un descanso pero está listo para competir y vendrá a jugar con Argentina.

Rodrigo Bentancur lleva tres partidos sin jugar en la Premier tras la suspensión por conducta violenta pero es una fija. Facundo Bernal (Betis) está a la espera y cumplió dos de los cuatro partidos que de sanción tras su cruce con Lamine Yamal.

Lucas Torreira mantiene un promedio de 72’ por partido en Galatasaray, contribuyendo con dos asistencias y un gol en la temporada, Nicolás Fonseca está sumando minutos en un Coritiba que apenas ganó uno de los últimos siete juegos, Emiliano Martínez es parte de la rotación de volantes en Palmeiras, también con la mira puesta en la final de Montevideo, y Agustín Canobbio vive un gran presente en Fluminense y regresa tras no poder estar en Asia al cumplir la sanción que arrastraba desde el Mundial 2026.

Nicolás De La Cruz sumó apenas 20’ en los últimos dos meses, en los que Flamengo jugó 11 partidos. Su compañero Giorgian De Arrascaeta volvió a jugar tras la fractura de muñeca y ya está al 100%.

Con los extremos se abre una incógnita para Forlán y es que ni Rodrigo Zalazar (se lesionó el 19 jugando para Sporting y ayer volvió a entrenar) ni Brian Rodríguez (una carga muscular que lo marginó en América) venían jugando, por lo que el DT le daría mayor consideración a Facundo Pellistri (Panathinaikos), que está siendo suplente en Grecia. Maxi Araújo es el de mejor actualidad, siendo figura indiscutida en Portugal.

Delanteros

Bruno Damiani festeja uno de sus goles para Philadelphia Union. Lleva 9 en 39 partidos y dos asistencias. Foto: MLS

Diego Rossi, otra de las novedades, disfruta de un buen presente en Monterrey: siete goles en 19 partidos. Martín Satriano (Getafe) viene de anotar el fin de semana (suma tres en 11 partidos por LaLiga) y Miguel Merentiel (Boca) es difícil que esté en la convocatoria teniendo en cuenta de que el 21/11 jugará la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Bruno Damiani (24) es la otra cara nueva de la lista, con un gran presente en Philadelphia Union de la MLS con nueve goles en los últimos 10 partidos. Rodrigo Aguirre (Tigres) lleva ocho encuentros sin anotar ni completar partidos mientras que Federico Viñas (Toluca) anotó el domingo por tercer fin de semana consecutivo y alcanzó 11 goles en 18 partidos desde su llegada en agosto.

Álvaro Rodríguez, en tanto, viene de anotar su segundo gol (en 10 partidos) en Bournemouth. La lista la cierra Darwin Núñez, quien viene siendo titular en el Diriyah Club. Hace siete partidos que no marca pero por ahora suma tres goles en 10 juegos disputados.