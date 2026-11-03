La selección Sub 20 de Diego Forlán conoció donde jugará el Sudamericano clasificatorio al Mundial

El Sudamericano Sub 20 de 2027 se jugará en Colombia del 22 de enero al 7 de febrero. Esta será la primera prueba oficial para Diego Forlán al mando de la selección juvenil, en un torneo será clasificatorio al Mundial Sub 20 de Azerbaiyán y Uzbekistán que se jugará entre setiembre y octubre de ese mismo año.

Uruguay, dueño de ocho títulos de la categoría tiene como gran objetivo retornar a la Copa del Mundo, luego de quedar afuera de Chile 2025, donde defendía el título obtenido en Argentina 2023.

En el Sudamericano de 2025 en Venezuela, la selección finalizó quinta en el hexagonal final, con apenas un punto, luego de una auspiciosa fase de grupos, donde avanzó primera con nueve unidades.

Si bien la Celeste es la segunda máxima ganadora a nivel Sub 20, cinco por detrás de Brasil, se debe a su dominio en los primeros 27 años del torneo, cuando ganó 7/10 campeonatos. De ahí en más, solo pudo levantar el trofeo en Ecuador 2017.

El torneo dará cuatro cupos a la Copa del Mundo juvenil que será para 24 equipos. Además de los anfitriones, de Europa ya están clasificados Alemania, España, Ucrania y Croacia; Costa Rica, Estados Unidos, Canadá y México serán los representantes de Concacaf; y Nueva Zelanda el de OFC. Los restantes cupos saldrán de Asia —que tendrá su clasificatorio en China— y África —que jugará su torneo en Ghana—, que disputarán sus campeonatos clasificatorios entre marzo y abril.

La última lista de Forlán para preparar el torneo la integraron: Paulo Da Costa, Felipe Ortiz, Emiliano Fleitas, Ian Colina, Renzo Rodríguez, Francisco Sorondo, Yury Oyarzo, Bautista Pérez, Nahuel López, Santiago Ricca, Fernando Formoso, Lautaro Navarro, Alan Torterolo, Valentino Würth, Kevin Bitiancourt, Leandro Azurez, Thomas Sorensen, Ahmed Njankouo, Mateo Alcoba, Pablo Cardozo, Rodrigo Alvez, Damián García, Ezequiel Amaro, Facundo Álv ez, Tomás Shaw, Facundo Martínez, Valentín Rivera, Benjamín García, Julio Daguer, Joaquín Pintos, Pablo Alcoba, Brian Barboza, Agustín López, Samuel Gallo.