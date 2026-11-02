Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?

Suscribite al 50% OFF
EL PAPA EN URUGUAY

El mapa del papa León XIV en Uruguay: el recorrido y los lugares que visitará en Montevideo, Paysandú y Florida

El papa León visitará Uruguay en el marco de una gira por Latinoamérica que incluye además Argentina y Perú. El arribo a Montevideo desde Roma está previsto para el viernes 6 de noviembre a las 16:30.

02/11/2026, 15:30
02/11/2026, 15:30
Compartir esta noticia
+ Seguir en

El papa León XIV visitará Uruguay en el marco de una gira latinoamericana en la que también viajará a Argentina y Perú. El pontífice saldrá de Roma el viernes 6 a las 7:00 de la mañana para arribar sobre las 16:30 (hora local) al Aeropuerto de Carrasco.

Recorrido del Papa

    En Montevideo tendrá una bienvenida en la Plaza Independencia: allí se encontrará con autoridades y dará un discurso. Luego visitará al presidente de la República Yamandú Orsi, le entregarán la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo y participará de un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la Catedral de Montevideo.

    El sábado 7 viajará por la mañana a Paysandú donde brindará una misa en el Parque París Londres. A su regreso, por la tarde, visitará Casavalle, tendrá un encuentro con la comunidad educativa en la Universidad Católica y culminará la jornada en una vigilia en el Estadio Centenario.

    El domingo 8 de noviembre a las 10:30 está prevista la misa en Florida. Por la tarde dejará el país para viajar hacia Buenos Aires, Argentina. La última parada en América Latina es Perú, donde Robert Prevost residió por más de veinte años.

    "Es pobre y libre": la definición del cardenal Sturla sobre la Iglesia en Uruguay ante el papa León XIV

    Relacionadas

    ¿Encontraste un error?

    Reportar
    Temas relacionados
    Papa León XIV en UruguayPapa León XIV
    Te puede interesar