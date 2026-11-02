El mapa del papa León XIV en Uruguay: el recorrido y los lugares que visitará en Montevideo, Paysandú y Florida

El papa León XIV visitará Uruguay en el marco de una gira latinoamericana en la que también viajará a Argentina y Perú. El pontífice saldrá de Roma el viernes 6 a las 7:00 de la mañana para arribar sobre las 16:30 (hora local) al Aeropuerto de Carrasco.

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En Montevideo tendrá una bienvenida en la Plaza Independencia: allí se encontrará con autoridades y dará un discurso. Luego visitará al presidente de la República Yamandú Orsi, le entregarán la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo y participará de un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la Catedral de Montevideo.

El sábado 7 viajará por la mañana a Paysandú donde brindará una misa en el Parque París Londres. A su regreso, por la tarde, visitará Casavalle, tendrá un encuentro con la comunidad educativa en la Universidad Católica y culminará la jornada en una vigilia en el Estadio Centenario.

El domingo 8 de noviembre a las 10:30 está prevista la misa en Florida. Por la tarde dejará el país para viajar hacia Buenos Aires, Argentina. La última parada en América Latina es Perú, donde Robert Prevost residió por más de veinte años.