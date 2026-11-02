Qué tiempo hará durante la visita del papa León XIV a Uruguay, según los meteorólogos

Los preparativos para la llegada a Uruguay del papa León XIV este viernes 6 de noviembre avanzan y una de las inquietudes es cómo estará el tiempo hasta el domingo 8, cuando el sumo pontífice visite Montevideo, Florida y Paysandú.

El meteorólogo Mario Bidegain dijo en diálogo con El País este lunes que “vamos a tener lluvia y bajarán bastante las temperaturas”. “Por la entrada de un frente frío vamos a tener entre 15°C y 16°C este sábado y domingo”, agregó.

Papa Leon XIV Foto: ANDREAS SOLARO/AFP

Respecto a la probabilidad de lluvias durante el fin de semana, Bidegain dijo que se esperan precipitaciones en Montevideo a última hora del viernes y la madrugada del sábado.

Para el meteorólogo Guillermo Ramis, en tanto, las precipitaciones “por ahora” podrían darse el sábado 7 durante la mañana en el departamento de Paysandú. “El 6 y el 8, por ahora, sin lluvia”, dijo en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

¿Cuándo subirán las temperaturas?

A partir del lunes 9 de noviembre, “las temperaturas irán subiendo paulatinamente, pero no habrá un crecimiento drástico”, explicó Bidegain, quien apuntó que en Montevideo las temperaturas estarán en torno a los 23°C la próxima semana.

Por su parte, consultado por El País, el meteorólogo José Serra dijo que “de ahora en más las temperaturas estarán levemente por encima de lo normal”.

Nubes de tormenta en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Serra explicó que, estadísticamente, la temperatura media para la primavera en Uruguay es de 16,9°C, por lo que tener valores por encima de los 20°C ya marcan una “anomalía térmica positiva”. En el norte del país, “podría situarse entre los 27°C y 28°C”.

Además, Serra recordó que será una “primavera húmeda e inestable”. Mientras el valor promedio de humedad relativa para esta época es de 73%, actualmente estamos teniendo un valor del 93%.