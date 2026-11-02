Los detalles de la concentración de Peñarol en Maldonado: cómo surgió, qué se busca y cuándo viaja el plantel

Peñarol sigue sin levantar cabeza y con el empate ante Wanderers del sábado comprometió definitivamente el primer lugar de la Tabla Anual, que es su último boleto disponible para entrar en la definición de la Liga AUF Uruguaya 2026 porque ya no tiene chances de campeonar en el Torneo Clausura, con solo seis puntos que quedan en disputa y a ocho del puntero Liverpool que ayer domingo volvió a ganar.

El Carbonero acumula cinco partidos sin ganar por todas las competencias, que en realidad son solo el Clausura y la Copa AUF Uruguay. Pero más allá de la racha negativa en cuanto a resultados, la crisis deportiva a nivel de rendimiento empezó prácticamente con el último torneo corto de la temporada ya que si bien ganó partidos, rescató muchos puntos sobre la hora gracias a destellos individuales puntuales y ante rivales inferiores.

De hecho frente a los rivales principales del año, en el Clausura solo pudo ganarle a Racing (en la hora). Fue superado en la cancha tanto por Deportivo Maldonado como por Montevideo City Torque, pero pudo rescatar dos empates. Mientras que perdió bien con Nacional y Liverpool.

Al equipo de Diego Aguirre le ha costado mucho jugar bien colectivamente y consolidar tanto un estilo como el esquema táctico: el entrenador osciló continuamente entre la línea de tres y cuatro sin poder dar en la tecla hasta ahora.

Peñarol pasó de tener la Tabla Anual casi abrochada y dar pelea por el Clausura —que le hubiera valido una ventaja deportiva en las finales— a sumar solamente tres de los últimos 12 puntos complicándose definitivamente un año que parecía fácil. Entre otras cosas por la crisis que atravesó Nacional, y que ahora increíblemente lo tiene a tiro incluso en la Anual.

Diego Aguirre junto a Ignacio Ruglio en la Ciudad Deportiva de Peñarol. Foto: Peñarol.

Concentración

Según pudo confirmar Ovación con fuentes de la interna del club, el plantel de Peñarol va a implementar una vieja costumbre para unir al plantel y mentalizar al equipo de cara a la recta final, cuando ya se quedó sin margen de error.

La medida consiste en salir a concentrar al interior durante varios días, con el fin de consolidar al grupo y que todos se alineen hacia el objetivo: ganar los dos partidos que quedan, abrochar la Anual (incluida una hipotética final ante el Depor, si es necesaria) y salir campeones ante el rival que toque en las finales.

Fue una decisión que Diego Aguirre le pidió al presidente Ignacio Ruglio. El plantel entrenará lunes y martes en Los Aromos, para partir en la tarde rumbo al Complejo Solanas de Maldonado y entrenar allí hasta el sábado, ya que el domingo no hay fútbol por la visita del Papa León XIV a Uruguay y será el día libre de los jugadores.