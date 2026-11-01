Ruglio tras mal andar de Peñarol y elecciones: “Si no termina como queremos, me voy convencido de que lo hice bien"

El momento de Peñarol es crítico: lleva cinco partidos sin poder ganar y, si se dan algunos resultados, podría dejar de estar solo en la cima de la Tabla Anual. Con las elecciones muy cerca, una interna compleja, el mal rendimiento del equipo y con muchos cuestionamientos sobre Diego Aguirre, Ignacio Ruglio marcó su postura. “Si esta historia no termina bien, me voy a ir convencido de lo que hice bien", afirmó el presidente del club Mirasol.

Ruglio hizo hincapié a la posibilidad de que Peñarol no se quede con la Tabla Anual y termine afuera de la definición del título de campeón de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Este sábado Peñarol igualó 1-1 ante Wanderers, por lo que si Deportivo Maldonado vence el lunes a Albion lo alcanzará en la cima de la acumulada a falta de dos fechas para el final del Torneo Clausura. “Ayer cuando fui a Los Aromos les dije que 'acá no se nos cae nadie'”, enfatizó el presidente aurinegro.

"Hoy estamos tres puntos arriba porque (Diego) Aguirre nos puso acá, después discuto si tendríamos que estar quince o más puntos", instó Ruglio en diálogo con el Polideportivo en Canal 12. "No siento que haya un quiebre de confianza entre Aguirre y los jugadores", añadió.

Washington Aguerre, arquero de Peñarol, se lamenta tras el empate ante Wanderers. Foto: Ignacio Sánchez.

El mandamás del conjunto Mirasol detalló que esta semana el plantel va a concentrar en el interior del país con el fin de recuperarse y trabajar en lo anímico, ya que este fin de semana no habrá actividad a raíz de la visita del papa León XIV a Uruguay. “Nos vamos desde el martes al sábado al interior", sostuvo y agregó: “Vamos a decirnos qué nos pasa, a decirnos las cosas en la cara”.

Con respecto a su gestión en el club, comentó lo siguiente: "Ya fui seis años presidente de Peñarol, no estoy pensando en diciembre, y si me voy, me voy a ir tranquilo de lo que hice". Sobre si se va a presentar en las elecciones del sábado 12 de diciembre. “La decisión la tengo tomada hace mucho tiempo”, explicó y no ahondó en más detalles.

Las bengalas que cayeron en el Campeón del Siglo

El pasado martes Peñarol, con un equipo alternativo, cayó 2-0 ante Montevideo City Torque en su vuelta al Campeón del Siglo por la fase 2 de la llave profesional de la Copa AUF Uruguay. Ese duelo estuvo marcado por las bengalas que cayeron al campo de juego desde la Tribuna Cataldi. "Por las bengalas estoy convencido que fue por la elección (en el club)", señaló Ruglio.

Sebastián Britos recoge una bengala que cayó en la cancha. Foto: Estefanía Leal

"Con la barra tengo comunicación perfecta, entendieron todo porque se cortaron todas las entradas", narró el presidente de Peñarol con respecto a la resolución que tomó los altercados que se dieron en el último tiempo con la hinchada aurinegra.

Peñarol sufrió una dura sanción por la hinchada esta temporada tras los incidentes en el clásico ante Nacional en la cuarta jornada del Torneo Clausura. “Yo me reúno con la hinchada, después del clásico y salí a decir que la hinchada de Peñarol fue agredida, fui contra un ministro, salí a respaldar esa hinchada que luego tiró las bengalas", indicó.