La polémica detrás de las cámaras en Peñarol-Wanderers: un problema de seguridad que afectó las imágenes del VAR

El empate 1-1 entre Wanderers y Peñarol en el Parque Saroldi estuvo marcado por una tarde cargada de polémicas arbitrales, intervenciones del VAR y decisiones que generaron discusiones. Sin embargo, detrás de las imágenes televisivas que dejaron más dudas que certezas hubo una situación particular que comenzó varias horas antes del encuentro y que terminó tomando especial relevancia durante el desarrollo del partido.

Según pudo confirmar Ovación, los camarógrafos de Tenfield, empresa encargada de la producción televisiva del encuentro, fueron notificados antes del comienzo del partido de que no debían subir a los andamios preparados para ubicar las cámaras debido a la falta de garantías de seguridad en las condiciones de trabajo.

Ante esta situación, los trabajadores debieron realizar sus tareas a nivel de tribuna, sin contar con la altura prevista originalmente para las cámaras. Una modificación que no pasó inadvertida, especialmente por las características de algunas de las jugadas que posteriormente debieron ser analizadas mediante el VAR.

La ubicación elevada de las cámaras permite obtener una perspectiva más favorable del campo de juego, particularmente en situaciones de fuera de juego, donde el ángulo de las imágenes resulta fundamental para apreciar la posición de los futbolistas. En el Saroldi, las condiciones en las que se realizó la transmisión terminaron generando cuestionamientos por la claridad de las tomas utilizadas para revisar determinadas incidencias.

El gol de Wanderers y la imagen que desató la polémica

La situación que más repercusión generó ocurrió en el segundo tiempo, cuando Facundo Labandeira convirtió el gol que puso en ventaja al Bohemio. La jugada comenzó con un pase largo desde la mitad de la cancha que encontró al delantero, quien definió ante Washington Aguerre.

Inicialmente, el asistente sancionó posición adelantada, pero desde el VAR, a cargo de Diego Dunajec, se revisó la acción y se determinó que Nahuel Herrera habilitaba al atacante de Wanderers, por lo que Leodán González terminó convalidando el tanto.

Camarógrafo de Tenfield trabajando desde la tribuna en el Saroldi Foto: Gentileza

Sin embargo, lo que generó una enorme controversia fue la imagen televisiva utilizada para mostrar el trazado de líneas. La toma estaba realizada desde un ángulo muy bajo y lateral, prácticamente desde uno de los córners del campo de juego, pese a que la acción se había iniciado cerca de la mitad de la cancha.

La perspectiva de la imagen, lejos de despejar las dudas entre los espectadores, provocó una inmediata reacción de los hinchas de Peñarol, que cuestionaron la claridad de la toma utilizada para determinar si Labandeira estaba habilitado.

La situación adquirió todavía mayor relevancia al conocerse que las cámaras no habían podido ubicarse en los lugares elevados originalmente previstos por razones de seguridad. De todos modos, la falta de una perspectiva televisiva más clara no permite afirmar por sí sola que la decisión arbitral haya sido incorrecta.

Una tarde con el VAR como protagonista

El gol de Wanderers no fue la única incidencia que generó controversia. Durante la primera mitad, Germán Pezzella cometió un grosero error defensivo que terminó con una infracción sobre Labandeira dentro del área. González sancionó penal, pero el VAR advirtió que el delantero bohemio se encontraba en posición adelantada al comienzo de la acción y la pena máxima quedó sin efecto.

Poco después llegó otra de las jugadas más discutidas de la tarde. Javier Cabrera envió un centro que Abel Hernández conectó con un espectacular cabezazo para vencer a Agustín Buffa. Sin embargo, el asistente señaló un ajustado fuera de juego del extremo aurinegro, decisión que posteriormente fue ratificada por el VAR mediante el trazado de líneas.

El VAR en Peñarol vs Wanderers en el Saroldi

En el complemento también hubo una intervención determinante de la tecnología. Nicolás Fernández recibió inicialmente la tarjeta roja por una dura infracción sobre Renzo Sánchez, pero Dunajec convocó a González para revisar la jugada en el monitor. Tras observar las imágenes, el árbitro modificó su decisión y sustituyó la expulsión por una tarjeta amarilla.

Así, en un encuentro que terminó igualado gracias a un gol de Luis Miguel Angulo sobre el final, las decisiones arbitrales y las revisiones tecnológicas terminaron ocupando buena parte de la atención.

En una jornada en la que varias incidencias se resolvieron por diferencias mínimas, el problema surgido antes del comienzo del encuentro terminó convirtiéndose en uno de los grandes focos de discusión de la tarde.