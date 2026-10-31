Peñarol vs. Wanderers en vivo por el Torneo Clausura: seguí el partido minuto a minuto

El Peñarol de Diego Aguirre se enfrenta ante Wanderers en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura. El partido se disputa desde las 16:30 horas en el Parque Federico Omar Saroldi y cuenta con el arbitraje de Leodán González, quien está escoltado en el VAR por Diego Dunajec y Nicolás Tarán.

Tras la igualdad 0-0 con Juventud por la fecha 12, el aurinegro continúa liderando la Tabla Anual, pero estiró su racha adversa y, contando también su caída contra Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay, ya acumula 280 minutos sin convertir goles.

Asimismo, tiene 64 puntos en la acumulada y le saca dos de ventaja a Deportivo Maldonado, por lo que este sábado la victoria le resulta impostergable.

Del otro lado se encuentra un Bohemio liderado por Mathías Corujo que viene de perder 1-0 ante Progreso en el Parque Viera y pretende reponerse de forma inminente considerando que pelean por sostener la categoría al cierre de la temporada y tienen una disputa reñida con Central Español, Danubio y el Gaucho.