Peñarol vs. Wanderers en vivo por el Torneo Clausura: seguí el partido minuto a minuto

El Peñarol de Diego Aguirre se enfrenta ante Wanderers en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura. El partido se disputa desde las 16:30 horas en el Parque Federico Omar Saroldi y cuenta con el arbitraje de Leodán González, quien está escoltado en el VAR por Diego Dunajec y Nicolás Tarán.
Tras la igualdad 0-0 con Juventud por la fecha 12, el aurinegro continúa liderando la Tabla Anual, pero estiró su racha adversa y, contando también su caída contra Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay, ya acumula 280 minutos sin convertir goles.
Asimismo, tiene 64 puntos en la acumulada y le saca dos de ventaja a Deportivo Maldonado, por lo que este sábado la victoria le resulta impostergable.
Del otro lado se encuentra un Bohemio liderado por Mathías Corujo que viene de perder 1-0 ante Progreso en el Parque Viera y pretende reponerse de forma inminente considerando que pelean por sostener la categoría al cierre de la temporada y tienen una disputa reñida con Central Español, Danubio y el Gaucho.
La racha adversa de Peñarol
El aurinegro necesita la victoria tomando en cuenta que viene de quedar eliminado de la Copa AUF Uruguay y en su último compromiso por el Torneo Clausura igualó 0-0 ante Juventud. Ya acumula más de 270 minutos sin convertir entre todas las competencias y tiene dos puntos de ventaja sobre Deportivo Maldonado en la Tabla Anual.
Los convocados de Peñarol para el cruce ante el Bohemio
Peñarol anunció este sábado la nómina de futbolistas convocados para este compromiso, donde no dice presente Brian Barboza a raíz de la expulsión que sufrió en el cierre del partido contra Juventud.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Wanderers, por la Fecha 13 del Torneo Clausura, @LigaAUFUruguay.— PEÑAROL (@OficialCAP) October 31, 2026
Suspendido: Brian Barboza. pic.twitter.com/SwP9jboAnh
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Peñarol vs. Wanderers!
El equipo de Ovación y El País les da la bienvenida a la cobertura minuto a minuto del partido entre Peñarol y Wanderers en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura.
El encuentro se disputa desde las 16:30 horas en el Parque Saroldi.