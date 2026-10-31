El Indio Fernández se fue expulsado, pero el VAR salvó a Peñarol al Leodán González cambiar su decisión

El partido entre Peñarol y Wanderers estuvo cargado de polémicas. A un penal anulado al Bohemio, un gol no validado al Mirasol y un gol que validó el VAR tras un offside sancionado sobre Facundo Labanderia en el único festejo visitante, se le sumó la expulsión de Nicolás Fernández, que por la intervención de Diego Dunajec en cabina, Leodán González cambio su decisión inicial.

La jugada no era sencilla para el primer árbitro del partido. Desde su posición observó un planchazo de Nicolás Fernández sobre Renzo Sánchez y determinó la tarjeta roja. Pero desde el ángulo opuesto se observa que si bien el Indio cometió una dura infracción, el impacto fue con la parte lateral del pie, por lo que luego del llamado se anuló la expulsión y se cambió por tarjeta amarilla.

Si bien el Carbonero pudo seguir jugando con 11, la jugada derivó en una tarjeta amarilla a Washington Aguerre por protesta y se perderá el partido contra Defensor Sporting al igual que Eric Remedi, que también llegó a la quinta amonestación.

Tras la incidencia el juego terminó 1-1. Labandeira amplió la cuenta para el Bohemio, mientras que sobre el final Luis Angulo lo igualó con un buen remate a colocar al primer palo. Al término del partido el colombiano se fue expulsado y tampoco enfrentará al Tuerto la próxima fecha.

El punto le valió al Mirasol estirar su ventaja sobre Deportivo Maldonado en la Tabla Anual, mientras que el Bohemio evitó entrar en zona de descenso, quedando en la misma línea que Cerro, que más temprano cayó como local ante Central Español, 2-1. Tanto Bohemios como palermitanos quedaron en zona de desempatar por ese último cupo a la Segunda Profesional AUF.

En la tabla del año el Carbonero puede ser alcanzado por Deportivo Maldonado, si este logra superar a Albion en el Estadio Luis Franzini.