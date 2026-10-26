Jorge Fossati y su historial frente a los grandes: el 38% de efectividad y sus duelos con Carreño y Aguirre

La extensa trayectoria de Jorge Fossati como entrenador tiene una particularidad. Durante buena parte de su carrera internacional estuvo al frente de algunos de los equipos más importantes de los países en los que trabajó, como Liga de Quito en Ecuador, Cerro Porteño en Paraguay y Universitario en Perú.

Sin embargo, en sus etapas más recientes en el fútbol uruguayo le tocó estar del otro lado, conduciendo a instituciones de menor presupuesto y enfrentando a los dos grandes desde una posición de menor poderío económico y deportivo.

Una situación que también experimentó durante su paso por Colón de Santa Fe en Argentina y que contrasta con sus experiencias internacionales, donde conquistó numerosos títulos, entre ellos la Copa Sudamericana y la Recopa con Liga de Quito, la Liga de Campeones de Asia con Al-Sadd y el campeonato peruano con Universitario.

Su actual etapa en Liverpool volvió a poner sobre la mesa una estadística interesante. Fossati enfrentó en 21 oportunidades a Nacional y Peñarol en el fútbol uruguayo, con un saldo de siete victorias, tres empates y 11 derrotas. Un historial que refleja las dificultades de medirse con los dos grandes, pero que también incluye triunfos resonantes.

Ante Nacional, el entrenador registra 12 enfrentamientos, con cuatro victorias, un empate y siete derrotas. Sus triunfos llegaron al frente de cuatro equipos diferentes: River Plate en 2019, Danubio en 2022, Peñarol en el histórico clásico que terminó 5-0 en 2014 y, más recientemente, Liverpool en la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.

Frente a Peñarol, en tanto, sus números son más equilibrados. En nueve partidos consiguió tres victorias, dos empates y cuatro derrotas. Dos de esos triunfos fueron dirigiendo a River Plate, en 2019 y 2020, mientras que el restante llegó en su actual etapa al frente del conjunto negriazul.

Los antecedentes con Carreño y Diego Aguirre

Otro dato particular de su trayectoria aparece al analizar los enfrentamientos con los actuales entrenadores de los grandes. Fossati se cruzó cinco veces con Daniel Carreño, con un saldo favorable de dos victorias, dos empates y una derrota.

Uno de esos triunfos llegó en 2022, cuando Fossati dirigía a Danubio y Carreño estaba al frente de Wanderers. El más reciente se produjo en la fecha 12 del Clausura 2026, con el actual entrenador de Liverpool nuevamente como vencedor.

Con Diego Aguirre, en cambio, protagonizó tres enfrentamientos que tienen una curiosidad: uno de ellos se disputó fuera de Uruguay. El historial está igualado, con una victoria por lado y un empate.

Uno de esos antecedentes corresponde a la liga de Qatar, cuando Fossati dirigía a Al-Sadd y Aguirre estaba al frente de Al-Rayyan, en un encuentro que terminó igualado. Ya en Uruguay, Aguirre se impuso por 2-1 en el Campeón del Siglo durante el Torneo Intermedio 2026, mientras que Fossati se tomó revancha con Liverpool en el Clausura.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, saludándose con su colega Jorge Fossati. Foto: Leonardo Mainé.

Su experiencia en Argentina y un rival al que enfrentó más que a ningún otro

La particularidad de enfrentar a instituciones de mayor poderío también se presentó durante su experiencia en Argentina, cuando estuvo al frente de Colón de Santa Fe en 2002.

En aquella etapa se midió tres veces con River Plate, con un saldo de una victoria y dos derrotas. Frente a Boca Juniors, en tanto, disputó dos encuentros, con un empate y una derrota.

Pero hay otro dato que sobresale en el extenso recorrido del entrenador uruguayo: Defensor Sporting es el equipo al que más veces enfrentó a lo largo de su carrera como director técnico. Fueron 15 partidos, con siete victorias, seis empates y apenas dos derrotas.

A sus 73 años, Fossati continúa sumando capítulos a una trayectoria que lo llevó a dirigir en diferentes continentes, conquistar títulos y estar al frente de las selecciones de Uruguay, Qatar y Perú. Ahora, desde Liverpool, sigue escribiendo su historia en el fútbol uruguayo, donde sus recientes victorias frente a Nacional y Peñarol le permitieron mejorar sus números ante los dos grandes.