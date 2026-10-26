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El País Ovación Fútbol

Torneo Clausura: días, horarios y donde se juega la fecha 13, Peñarol el sábado, Liverpool y Nacional el domingo

La antepenúltima etapa del campeonato se disputará entre el sábado 31 de octubre y el lunes 2 de noviembre. Los aurinegros van al Parque Saroldi y los tricolores a Jardines del Hipódromo.

El País
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26/10/2026, 09:34
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Rodrigo Martínez encarando con Nacional en el cruce ante Danubio.
Rodrigo Martínez encarando con Nacional en el cruce ante Danubio.
Foto: Leonardo Mainé.

El Campeonato Uruguayo ingresa en su recta final y cada punto comienza a tener un valor determinante. La fecha 13 del Torneo Clausura se disputará entre el sábado 31 de octubre y el lunes 2 de noviembre, con ocho encuentros que pueden resultar decisivos en la definición del título, la Tabla Anual y la permanencia en Primera División.

La actividad comenzará el sábado con tres partidos. Racing recibirá a Cerro Largo desde las 10:00 en el Parque Roberto, mientras que Cerro enfrentará a Central Español a las 13:00 en el Estadio Tróccoli.

El plato fuerte de la jornada sabatina será el encuentro entre Peñarol y Wanderers, que se enfrentarán desde las 16:30 en el Parque Saroldi. El equipo dirigido por Diego Aguirre buscará sumar tres puntos fundamentales en su lucha por la Tabla Anual, cuando solamente restarán dos fechas para el cierre del Clausura.

Las tablas del Clausura, Anual y Descenso de la Liga AUF tras el triunfo de Liverpool sobre Nacional

El domingo habrá otros cuatro encuentros. Progreso recibirá a Defensor Sporting a las 10:00 en el Parque Paladino y Boston River enfrentará a Montevideo City Torque desde las 13:00 en el Campeones Olímpicos de Florida.

Por su parte, Nacional visitará a Danubio a partir de las 16:30 en el Estadio Jardines del Hipódromo, en otro compromiso importante para las aspiraciones del equipo tricolor en la definición del Campeonato Uruguayo.

La jornada dominical se cerrará a las 20:00 con el enfrentamiento entre Liverpool y Juventud de Las Piedras en el Parque Viera.

Finalmente, la fecha se completará el lunes 2 de noviembre, cuando Albion reciba a Deportivo Maldonado desde las 20:00 en el Estadio Luis Franzini.

Javier 'Cangrejo' Cabrera con Peñarol en el Parque Saroldi
Javier 'Cangrejo' Cabrera con Peñarol en el Parque Saroldi.
Foto: Darwin Borrelli

Los detalles de la fecha 13 del Clausura

Sábado 31 de octubre

Racing vs. Cerro Largo
Hora: 10:00
Estadio: Parque Roberto.

Cerro vs. Central Español
Hora: 13:00
Estadio: Tróccoli.

Peñarol vs. Wanderers
Hora: 16:30
Estadio: Parque Saroldi.

Domingo 1º de noviembre

Progreso vs. Defensor Sporting
Hora: 10:00
Estadio: Parque Paladino.

Boston River vs. Montevideo City Torque
Hora 13:00
Estadio: Campeones Olímpicos.

Danubio vs. Nacional
Hora: 16:30
Estadio: María Mincheff de Lazaroff.

Liverpool vs. Juventud
Hora: 20:00
Estadio: Parque Viera.

Los jugadores de Liverpool celebran un gol a Nacional en el GPC
Los jugadores de Liverpool celebran un gol a Nacional en el GPC.
Foto: Estefanía Leal

Lunes 2 de noviembre

Albion vs. Deportivo Maldonado
Hora: 20:00
Estadio: Luis Franzini.

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