Wanderers vs. Progreso en vivo por el Clausura: el Gaucho está obligado a ganar para seguir con vida

Hay partidos que valen más que tres puntos. Wanderers y Progreso se enfrentan este domingo (10:00 por DSports, Disney+, AntelTV, Flow y cables) en el Parque Viera, por la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya, en un duelo que puede definir buena parte del futuro de ambos en Primera División. Para el Gaucho, la cuenta es tan sencilla como urgente: necesita ganar para seguir con posibilidades de evitar el descenso. Un empate lo dejaría sin margen para alcanzar a su rival en la tabla de promedios.

La diferencia entre los dos es de 10 puntos en la tabla del descenso. Wanderers suma 81 unidades y Progreso 71 y el Bohemio es el primer equipo por sobre la línea entre la salvación y el descenso. Si el Gaucho empata este domingo, seguirá a 10 puntos del primer equipo que estaría manteniendo la categoría a falta de las últimas tres fechas con 9 unidades por disputar.

Por eso, el resultado tiene un peso especial para el conjunto de La Teja. Si consigue la victoria, descontará tres puntos y mantendrá abierta la pelea en las últimas fechas. Si empata, ambos sumarán una unidad y la distancia con el Bohemio seguirá siendo de 10 puntos, con apenas nueve por jugarse.

Wanderers afronta el partido con la oportunidad de dar un paso importante hacia la permanencia. El equipo dirigido por Mathías Corujo sabe que sumar en casa le permitiría sostener la ventaja sobre Progreso y mantener a raya a los rivales que están en la pelea por evitar el descenso. No será un partido para confiarse: enfrente tendrá a un equipo que llega obligado a arriesgar y que no puede conformarse ni con un punto.

En el Clausura, ambos están cerca en la tabla: Wanderers suma 15 puntos y Progreso tiene 16, aunque la urgencia de la permanencia transforma el objetivo de cada uno. El Bohemio buscará recuperarse de la derrota 3-0 frente a Racing, mientras que el Gaucho llega con el impulso de haber vencido 2-0 a Juventud de Las Piedras en la fecha anterior. Ese triunfo le permitió seguir con vida, pero ahora necesita volver a sumar de a tres ante un rival directo.

El antecedente más reciente entre ambos fue favorable a Wanderers, que se impuso 2-0 en julio. Sin embargo, este encuentro tiene un contexto diferente: el calendario se acorta y el margen de error para Progreso prácticamente desapareció. El equipo de La Teja deberá encontrar el equilibrio entre la necesidad de atacar y la obligación de no conceder espacios que puedan costarle caro.

Wanderers vs. Progreso: alineaciones probables

Torneo: Clausura 2026, fecha 12

Día: Domingo 25 de octubre

Hora: 10:00

Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera

Wanderers: Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Santiago Benítez, Fabricio Formiliano, Nicolás Cabral, Darlín Mencía; José Alberti, Nicolás Queiroz; Facundo Labandeira, Joaquín Zeballos, Luciano Cosentino.

DT: Mathías Corujo

Progreso: Renzo Bacchia; Emiliano Álvarez, Mauro Martín, Hernán Carroso, Ayrton Cougo; Agustín Pinheiro, Agustín Codagnone; Gianfranco Trasante, Lucas Ocampo, Nahuel López, Gary Silva.

DT: Tabaré Silva

Árbitro: Mathías De Armas

Asistentes: Martín Soppi y Heber Godoy

Cuarto árbitro: Felipe Vikonis

VAR: Andrés Cunha

AVAR: Federico Modernell