"No voy a ver el debate": nerviosismo y máxima expectativa a horas del último round entre Lula y Flávio

Enviados a Río de Janeiro, Brasil

Brasil está expectante por el debate de esta noche entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. La elección llega con la mayor imprevisibilidad desde la redemocratización, apuntan medios locales. Es que las últimas encuestas ubican al presidente y al senador en un empate técnico; Datafolha incluso estimó un escenario 50-50, teniendo en cuenta los votos válidos.

Después de dar la sorpresa en la primera vuelta, Flávio llegó confiado al primer cara a cara con Lula, organizado por Band el 18 de octubre. Fue un debate tenso, marcado por las acusaciones cruzadas de corrupción. Bolsonaro llegó a decir que Lula es el candidato preferido de los presos, y el presidente lo cuestionó por el caso de Ana Clara, una niña muerta por una bala perdida en Niterói en 2021. Según Folha de S.Paulo, los dos dejaron las propuestas en segundo plano y se concentraron en los ataques.

Para el último round de esta noche, organizado por TV Globo, fuentes cercanas a ambas campañas anticipan un tono distinto. Los candidatos buscarán mostrarse más abiertos a discutir el futuro del país, aunque sin descartar el choque político si lo consideran necesario.

Delivery de la aplicación de entrega de comida 99Food con un afiche en apoyo a Flávio Bolsonaro. Foto: Mateo Vázquez/El País.

La gente en la calle

Tras la primera vuelta, ambos reforzaron su campaña en redes, pero también salieron a movilizar a su militancia en la calle, con banderas y stickers que identifican a cada uno. El PT fue el que más apostó a este despliegue. En las calles de Copacabana, Río de Janeiro —bastión electoral del bolsonarismo— es más frecuente ver el "13" de Lula en mochilas o en la ropa. Una vendedora ambulante identificada con una bandera de Flávio y un pin de su padre, comenta que el electorado del Partido Liberal es "más discreto". Es más común, dice, verlos con la camiseta de la selección de Brasil que con una imagen de su candidato.

Esa discreción remite al “voto envergonhado” o voto vergonzante, el del elector que no le revela su preferencia al encuestador y se manifiesta solo en la urna. El fenómeno pesó el 4 de octubre, cuando ninguna encuesta había anticipado la ventaja de Flávio sobre Lula, y los sondeos le daban al presidente un margen de entre dos y cuatro puntos.

Simpatizante de Lula da Silva en Brasil. Foto: Mateo Vázquez/El País.

Al final, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% contra el 45,16% de Lula. Las encuestas subestimaron al candidato del PL entre dos y cinco puntos y sobreestimaron a Lula hasta en dos. El error fue incluso mayor en la primera vuelta de 2022, cuando los sondeos le daban a a Lula más de diez puntos de ventaja sobre Jair Bolsonaro y la diferencia real terminó en cinco.

Hoy, según la encuesta de Datafolha, el 94% de los entrevistados dice tener el voto totalmente decidido y el 6% admite que todavía puede cambiar de candidato. Es a estos últimos a quienes Lula y Flávio le hablarán esta noche, en un encuentro que puede ser decisivo.

Bandera en apoyo a Lula Da Silva. Foto: Mateo Vázquez/El País.

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"No voy a ver el debate. Tengo 80 años", dijo a El País con ironía Victor Arruda, artista matogrossense que vive en Río desde los 20. Prefiere ahorrarse los nervios, a sólo dos días de que los brasileños decidan qué modelo de país quieren para los próximos cuatro años.

El debate presidencial de este viernes en Brasil entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro (de cara al balotaje del domingo) se transmite a las 21:20 horas por TV Globo, GloboNews, y en línea a través del portal g1 y la plataforma de streaming Globoplay.